В родині акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика сталося горе

Акторка Наталка Денисенко та актор, захисник України Андрій Федінчик. Фото: Google

В родині акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, який захищає нашу країну в лавах ЗСУ, сталося горе. Помер батько зіркового військовослужбовця.

Про це у своєму Instagram повідомила Денисенко.

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Подробиці

Наталка Денисенко повідомила, що останні кілька місяців Григорій Афанасієвич Федінчик серйозно хворів. Її свекор помер у вівторок, 6 червня.

"Коли я казала що зараз важкий період, то я мала саме це на увазі. Бо після Великодня ми отримали найневтішніші новини… Дуже важко жити, знати, і чекати, що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловікові і його сімʼї. Мої співчуття", — написала Наталка.

Денисенко зазначила, що її свекор був світлою, веселою та позитивною людиною. Він завжди її підтримував та втішав. На пам’ять акторка опублікувала декілька фотографій з родичем.

Свекор акторки Наталки Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Одними з першими свої співчуття висловили колеги зіркової пари: актор Тарас Цимбалюк, шоувумен Леся Нікітюк, блогерка Катерина Полтавська (дружина Володимира Остапчука) та інші.

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали, що в родині популярної телеведучої Валентини Хамайко сталося горе. На війні загинув її 21-річний пасинок Остап, який боронив нашу країну від окупантів.