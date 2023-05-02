В России умер модельер-путинист Валентин Юдашкин, разрабатывавший дизайн формы росармии
Во вторник, 2 мая, скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Многие годы он сотрудничал с министерством обороны страны-террориста.
О смерти Юдашкина сообщат росСМИ со ссылкой на его жену.
Болезнь модельера
В последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью, отметила в комментарии одному из федеральных каналов страны-террориста его супруга. По сообщению местных СМИ, у дизайнера была онкология.
В 2016 году ему диагностировали рак почки. Болезнь развивалась очень быстро и вскоре метастазы были обнаружены и в мозге. Официально семья причин смерти пока не назвала.
Сотрудничество с военными
В 2012 году Валентин Юдашкин выложил в сети фото военной формы, над которой он работал по заказу министерства обороны РФ. Модельер и его сотрудники приступили к разработке новой формы еще в 2007 году. Бюджету страны-террориста она обошлась в миллионы долларов.
Министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу решил тогда отказаться от созданной Юдашкиной одежды, впрочем, утвердил ее к работникам МЧС.
Напомним, ранее мы писали, что в России скончался известный модельер Вячеслав Зайцев, который одевал бывшую жену Владимира Путина.