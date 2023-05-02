Російський модельєр Валентин Юдашкін. Фото: росЗМІ

У вівторок, 2 травня, помер відомий російський модельєр Валентин Юдашкін. Йому було 59 років. Багато років він співпрацював з міністерством оборони країни-терориста.

Про смерть Юдашкіна повідомлять росЗМІ з посиланням на його дружину.

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Хвороба модельєра

Останні роки Юдашкін боровся з тяжкою хворобою, зазначила в коментарі одному з федеральних каналів країни-терориста його дружина. За повідомленням місцевих ЗМІ, в дизайнера була онкологія.

2016 року йому діагностували рак нирки. Хвороба розвивалася дуже швидко і незабаром метастази були виявлені і в мозку. Офіційно родина причини смерті поки що не назвала.

Співпраця з військовими

2012 року Валентин Юдашкін виклав в мережі фото військової форми, над якою він працював на замовлення міністерства оборони РФ. Модельєр та його співробітники розпочали розробку нової форми ще 2007 року. Бюджету країни-терориста вона обійшлась в мільйони доларів.

Міністр оборони країни-терориста Сергій Шойгу вирішив тоді відмовитися від створеного Юдашкіним одягу, втім затвердив її до працівників МНС.

Форма від Юдашкіна для окупантів. Twitter/vYudashkin

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії помер відомий модельєр В'ячеслав Зайцев, який одягав колишню дружину Володимира Путіна.