Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Росії помер модельєр-путініст Валентин Юдашкін, який розробляв дизайн форми росармії arrow

В Росії помер модельєр-путініст Валентин Юдашкін, який розробляв дизайн форми росармії

2 травня 2023 13:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Росії помер модельєр Валентин Юдашкін
Російський модельєр Валентин Юдашкін. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У вівторок, 2 травня, помер відомий російський модельєр Валентин Юдашкін. Йому було 59 років. Багато років він співпрацював з міністерством оборони країни-терориста. 

Про смерть Юдашкіна повідомлять росЗМІ з посиланням на його дружину. 

Читайте також:

Хвороба модельєра

Останні роки Юдашкін боровся з тяжкою хворобою, зазначила в коментарі одному з федеральних каналів країни-терориста його дружина. За повідомленням місцевих ЗМІ, в дизайнера була онкологія.

2016 року йому діагностували рак нирки. Хвороба розвивалася дуже швидко і незабаром метастази були виявлені і в мозку. Офіційно родина причини смерті поки що не назвала.

Співпраця з військовими

2012 року Валентин Юдашкін виклав в мережі фото військової форми, над якою він працював на замовлення міністерства оборони РФ. Модельєр та його співробітники розпочали розробку нової форми ще 2007 року. Бюджету країни-терориста вона обійшлась в мільйони доларів.

Міністр оборони країни-терориста Сергій Шойгу вирішив тоді відмовитися від створеного Юдашкіним одягу, втім затвердив її до працівників МНС.

Форма від Юдашкіна для окупантів. Twitter/vYudashkin

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії помер відомий модельєр В'ячеслав Зайцев, який одягав колишню дружину Володимира Путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB