У найвідомішої зірки турецьких серіалів Ханде Ерчел сталося горе
В найпопулярнішої турецької акторки Ханде Ерчел сталося горе. У 29-річної зірки серіалу "Постукай в мої двері" помер дідусь по лінії батька.
Про це акторка повідомила у своїх Instastories.
Як відреагувала Ханде
На сторінку Ерчел тільки в Instagram підписані понад 30 млн користувачів. Їм вона розповіла про горе в родині. 82-річний Метін Ерчел тривалий час боровся з онкологією та помер у лікарні міста Бандирма.
На згадку про нього Ерчел опублікувала архівні фото: на знімках Метін зображений із дружиною (бабусею акторки).Також Ханде показала, як її дідусь виглядав в молодості.
Це не перша смерть в зірковій родині від раку. 2019 року від онкології померла матір Ханде, а зовсім недавно рак діагностували її маленькій племінниці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 20-річний шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому. Також ми розповідали, що помер відомий американський кантрі-співак Кіт Гаттіс, який був автором пісень багатьох лауреатів "Ґреммі".