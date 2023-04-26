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У найвідомішої зірки турецьких серіалів Ханде Ерчел сталося горе

26 квітня 2023 15:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У найвідомішої зірки турецьких серіалів Ханде Ерчел сталося горе
Турецька акторка Ханде Ерчел. Фото: Instagram/handemiyy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В найпопулярнішої турецької акторки Ханде Ерчел сталося горе. У 29-річної зірки серіалу "Постукай в мої двері" помер дідусь по лінії батька. 

Про це акторка повідомила у своїх Instastories. 

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На сторінку Ерчел тільки в Instagram підписані понад 30 млн користувачів. Їм вона розповіла про горе в родині. 82-річний Метін Ерчел тривалий час боровся з онкологією та помер у лікарні міста Бандирма. 

На згадку про нього Ерчел опублікувала архівні фото: на знімках Метін зображений із дружиною (бабусею акторки).Також Ханде показала, як її дідусь виглядав в молодості.

Це не перша смерть в зірковій родині від раку. 2019 року від онкології померла матір Ханде, а зовсім недавно рак діагностували її маленькій племінниці.

Архівні фото дідуся акторки Ханде Ерчел. Скриншот: Instastories/handemiyy
Одне з останніх фото дідуся акторки Ханде Ерчел. Скриншот: Instastories/handemiyy

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20-річний шанувальник американської співачки Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому. Також ми розповідали, що помер відомий американський кантрі-співак Кіт Гаттіс, який був автором пісень багатьох лауреатів "Ґреммі".

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