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В России просят проверить дочь Пугачевой и старшего внука на счет поддержки ВСУ: чем это грозит

12 апреля 2023 13:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В России просят проверить дочь Пугачевой и старшего внука на счет поддержки ВСУ: чем это грозит
Российская певица Кристина Орбакайте, живущая сейчас в США. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Россияне требуют проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова по поводу финансирования ВСУ. Соответствующее заявление в следственный комитет РФ направили члены ассоциации патриотических сил юга России.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сторонники диктаторского режима Путина считают, что 51-летняя дочь Аллы Пугачевой может быть причастна к спонсированию украинских войск. Они указали, что ее поведение непатриотично: мол, певица живет в США, а в Россию приезжает изредка, чтобы заработать денег. Кроме того, во время мобилизации Кристина помогла старшему сыну Никите переехать в Америку и получить документы на длительное проживание в стране.

Если факт финансирования ВСУ со стороны Орбакайте подтвердится, активисты требуют конфисковать у нее 105-метровую квартиру на 1-й Тверско-Ямской улице в Москве, доставшейся ей от звездной матери.

Сама Орбакайте радикальные планы ассоциации патриотических сил юга России не прокомментировала. В то же время ее сын Никита опроверг наличие у него американского гражданства.

Отметим, что мать Орбакайте, осудившая вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, кровавую войну, живет сейчас с детьми в Израиле. Что касается Орбакайте, то она заняла молчаливую позицию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Напомним, ранее мы писали, что пропагандист Владимир Соловьев рассердился из-за Галкина: путинист выдвинул требования властям РФ. Также мы рассказывали об утреннем страхе Максима Галкина.

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