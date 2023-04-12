В Росії просять перевірити доньку Пугачової та старшого онука щодо підтримки ЗСУ: чим це загрожує

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка живе зараз у США. Фото: google.com

Росіяни вимагають перевірити співачку Крістіну Орбакайте та її сина Микиту Преснякова щодо фінансування ЗСУ. Відповідну заяву до слідчого комітету РФ направили члени асоціації патріотичних сил півдня Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Прихильники диктаторського режиму Путіна вважають, що 51-річна донька Алли Пугачової може бути причетною до спонсорування українських військ. Вони вказали, що її поведінка є непатріотичною: мовляв, співачка живе в США, а до Росії приїжджає зрідка, щоб заробити грошей. Крім того, під час мобілізації Крістіна допомогла старшому синові Микиті переїхати до Америки та отримати документи на довготривале проживання в країні.

Якщо факт фінансування ЗСУ з боку Орбакайте підтвердиться, активісти вимагають конфіскувати у неї 105-метрову квартиру на 1-й Тверсько-Ямській вулиці в Москві, яка їй дісталася від зіркової матері.

Сама Орбакайте радикальні плани асоціації патріотичних сил півдня Росії не прокоментувала. Натомість її син Микита спростував наявність в нього американського громадянства.

Відзначимо, що матір Орбакайте, яка засудила разом з чоловіком, гумористом Максимом Галкіним, криваву війну, зараз живе з дітьми в Ізраїлі. Щодо Орбакайте, то вона зайняла мовчазну позицію.

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