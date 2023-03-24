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соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

24 березня 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пропагандист володимир соловйов та гуморист Максим Галкін
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, під час свого туру містами США російський гуморист Максим Галкін, якого в країні-терористі визнали "іноагентом", пожартував про пропагандистку ольгу скабєєву та пропутінського співака Філіпа Кіркорова. Чоловіка Алли Пугачової одразу обізвали як скабєєва так й інша фанатка путіна маргарита симоньян. 

Не промовчав у своєму Telegram й інший пропагандист, володимир соловйов. 

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Що сказав Галкін

Чоловік співачки Алли Пугачової, яка з дітьми живе в Ізраїлі, згадав на сцені ведучу російського шоу "На добраніч, малюки" Ангеліну Вовк. Напередодні вона виявила бажання відправитися на війну, яку кривавий режим кремля розв'язав проти України. Галкін зазначив, що їй варто взяти з собою кількох фанатів путіна.

"Ангеліна Вовк сказала, що вона готова йти на фронт разом з Хрюшею і Степашкою... На її місці я б взяв Філю. Мені здається, якщо Філіп в прозорих колготках з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечено. А якщо йому ще в руки дати голову Скабєєвої, це буде схоже на бренд Versace, то буде приголомшливо", — заявив Галкін.

Реакція соловйова

Пропагандист звернувся до російської влади. соловйов вимагає від чиновників радикальних дій стосовно Галкіна.

"Голова скабєєвої тобі, мр**ота кін**на, значить... У мене питання до генерала армії, керівника слідчого комітету. Я вважаю, що склад кримінального правопорушення очевидний. Викликати потрібно людину, судити і конфіскувати заодно все його майно", — заявив путініст.

Як і його колежанки по пропаганді, соловйов також перейшов на образи. 

"Я завжди знав, що є люди, а є гниди. Я вважаю абсолютною гнидою Макса Галкіна... Є вирази, за які потрібно бити морду. Я вважаю, що потрібно порушити кримінальну справу проти цієї тварі. Потрібно його переслідувати, де б він не був", — підсумував соловйов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам. Також ми розповідали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей.

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