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В России заочно арестовали режиссера и продюсера Александра Роднянского

17 мая 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В России заочно арестовали режиссера и продюсера Александра Роднянского
Режиссер и продюсер Александр Роднянский. Фото: showbiz.dialog.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Один из судов Москвы заочно арестовал кинопродюсера, режиссера Александра Роднянского по обвинению в распространении "ложной" информации о действиях вооруженных сил России.

Об этом сообщают росСМИ.

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О суде

"Басманным судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Роднянского по обвинению в распространении явно ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ)", — говорится в заявлении.

Согласно материалам дела, заседание прошло в Басманном суде 27 апреля. Защита Роднянского обжаловала судебное решение, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Режиссер объявлен в международный розыск. Согласно законам страны-террориста, ему грозит 10 лет колонии.

Реакция Роднянского

"Меня и одного из лучших российских драматургов и режиссеров арестовали за то, что мы говорили правду о войне. Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну — войной. Военные преступления — военными преступлениями. Агрессию России — агрессией России. Никаких "СВО", "нападений НАТО", "спасения россиян"... Писать и говорить я продолжу и в будущем... И никакой Басманный суд мне помешать не сможет. Молчать во времена, когда подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины — нельзя", прокомментировал режиссер в своих соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кто такой Роднянский

Создал телекомпанию "1+1", в 2002-2009 годах руководил российской СТС Медиа. Роднянский член Академии кинематографического искусства и наук, четыре его фильма были номинированы на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм": "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", "Восток-Запад", "Левиафан" и "Нелюбовь".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Роднянский осудил войну. Российский министр обороны Сергей Шойгу потребовал исключить проекты Роднянского "из культурной повестке России". До февраля 2022 года жил в РФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее Роднянский объяснил, в чем разница между украинцами и россиянами. Также мы рассказывали, что пропагандист Владимир Соловьев пожелал смерти украинскому блогеру, посрамившему местную певицу Ольгу Бузову.

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