Путініст Соловйов побажав смерті українському блогеру, який присоромив Бузову

Пропагандист Володимир Соловйов та український блогер Андрій Беляснік. Фото: колаж Новини.LIVE

Напередодні український блогер Андрій Беляснік зустрів в лобі швейцарського готелю пропагандистку, співачку Ольгу Бузову. Він присоромив путіністку за підтримку кривавого режиму Кремля та побажав показати їй фото загиблих під час війни дітей. Втім, Бузова втекла у номер.

За неї заступився пропагандист Володимир Соловйов, повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Що побажав путініст українцю

Соловйов вже довгий період часу як втратив зв’язок з реальністю та прямим текстом принижує як знаменитостей, так і мільйони жителів планети, зокрема, авжеж, українців.

В одному зі своїх останніх етерів пропагандист звернувся до блогера Андрія Белясніка та побажав йому смерті.

"Тут якісь українські кретини малолітні, які, до речі, за віком мали воювати в Артемівську, пристали до Бузової у Швейцарії. І російською мовою кричать їй щось на кшталт: "Хочеш, ми тобі покажемо загиблих українських дітей?" Чуєш, твар**а укрнацистська, що відсиджується у Швейцарії, ми вісім років показували, як ви, п***нки нацистські, вбивали дітей Донбасу. Ти хочеш нас розжалити? Та здохни, твар**а нацистська. Прям у Швейцарії ляж і здохни", — наче мантру промовив озвірілий путініст.

Відео зустрічі з Бузовою

Нагадаємо, раніше ми писали, чи залишилась співачка Алла Пугачова в Росії після похорону друга. Також ми розповідали, що російський актор, путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні.