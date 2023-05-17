Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В Росії заочно заарештували режисера та продюсера Олександра Роднянського arrow

В Росії заочно заарештували режисера та продюсера Олександра Роднянського

17 травня 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Росії заочно заарештували режисера та продюсера Олександра Роднянського
Режисер та продюсер Олександр Роднянський. Фото: showbiz.dialog.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Один з судів Москви заочно заарештував кінопродюсера, режисера Олександра Роднянського за звинуваченням у поширенні "неправдивої" інформації про дії збройних сил Росії. 

Про це повідомляють росЗМІ

Читайте також:

Про суд

"Басманним судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно щодо Роднянського за звинуваченням у розповсюдженні явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації (ст. 207.3 КК РФ)", йдеться в заяві.

Згідно з матеріалами справи, засідання пройшло у Басманному суді 27 квітня. Захист Роднянського оскаржив судове рішення, дату розгляду апеляційної скарги поки що не призначено. Режисера оголошено в міжнародний розшук. Згідно з законами країни-терориста йому загрожує 10 років колонії.

Реакція Роднянського

"Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну — війною. Військові злочини — військовими злочинами. Агресію Росії — агресією Росії. Жодних СВО, "напади НАТО", "порятунку росіян"… Писати та говорити я продовжу і в майбутньому… І ніякий Басманний суд мені завадити не зможе. Мовчати за часів, коли підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України — не можна", — прокоментував режисер у своїх соцмережах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хто такий Роднянський

Заснував телекомпанію "1+1", у 2002-2009 роках керував російською СТС Медіа. Роднянський — член Академії кінематографічного мистецтва і наук, чотири його фільми були номіновані на "Оскар" в категорії "Найкращій іноземний фільм": "Тисяча та один рецепт закоханого кулінара", "Схід-Захід", "Левіафан" та "Нелюбов".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Роднянський засудив війну. Російський міністр оборони Сергій Шойгу вимагав виключити проєкти Роднянського "з культурної повістки Росії". До лютого 2022 року жив у РФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше Роднянський пояснив, в чому різниця між українцями та росіянами. Також ми розповідали, що пропагандист Володимир Соловйов побажав смерті українському блогеру, який присоромив місцеву співачку Ольгу Бузову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB