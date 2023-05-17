В Росії заочно заарештували режисера та продюсера Олександра Роднянського

Режисер та продюсер Олександр Роднянський. Фото: showbiz.dialog.ua

Один з судів Москви заочно заарештував кінопродюсера, режисера Олександра Роднянського за звинуваченням у поширенні "неправдивої" інформації про дії збройних сил Росії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Басманним судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно щодо Роднянського за звинуваченням у розповсюдженні явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації (ст. 207.3 КК РФ)", — йдеться в заяві.

Згідно з матеріалами справи, засідання пройшло у Басманному суді 27 квітня. Захист Роднянського оскаржив судове рішення, дату розгляду апеляційної скарги поки що не призначено. Режисера оголошено в міжнародний розшук. Згідно з законами країни-терориста йому загрожує 10 років колонії.

Реакція Роднянського

"Мене та одного з найкращих російських драматургів та режисерів заарештували за те, що ми говорили правду про війну. Називали все своїми словами. А не брехливими бюрократичними конструкціями. Війну — війною. Військові злочини — військовими злочинами. Агресію Росії — агресією Росії. Жодних СВО, "напади НАТО", "порятунку росіян"… Писати та говорити я продовжу і в майбутньому… І ніякий Басманний суд мені завадити не зможе. Мовчати за часів, коли підлий та брехливий режим веде криваву агресію на території моєї рідної України — не можна", — прокоментував режисер у своїх соцмережах.

Хто такий Роднянський

Заснував телекомпанію "1+1", у 2002-2009 роках керував російською СТС Медіа. Роднянський — член Академії кінематографічного мистецтва і наук, чотири його фільми були номіновані на "Оскар" в категорії "Найкращій іноземний фільм": "Тисяча та один рецепт закоханого кулінара", "Схід-Захід", "Левіафан" та "Нелюбов".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Роднянський засудив війну. Російський міністр оборони Сергій Шойгу вимагав виключити проєкти Роднянського "з культурної повістки Росії". До лютого 2022 року жив у РФ.

Нагадаємо, раніше Роднянський пояснив, в чому різниця між українцями та росіянами. Також ми розповідали, що пропагандист Володимир Соловйов побажав смерті українському блогеру, який присоромив місцеву співачку Ольгу Бузову.