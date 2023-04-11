Даша Астафьева ввела фанатов в заблуждение – действительно ли певица беременна

Украинская певица показала себя с округлым животиком.

Популярная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева ответила на слухи поклонников, которые касаются ее беременности. Известная артистка разместила фотографию, где можно заметить округлый живот, и ответила на главный вопрос поклонников.

Соответствующую публикацию Даша Астафьева разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская артистка опубликовала фотографии со своего отдыха, где можно заметить округлый живот Даши. На снимках певица отдыхает на рыбалке в объемной курточке и одежде под ней. Поэтому складывается ощущение, что она действительно беременна.

"Как ты" Кажется, это топ-фраза этого самого неожиданного самого длинного и так и не прожитого в покое года. "Как ты" - это проверка на уровень прочности, нормальности [понятно что в условиях] настроения и состояния в целом… "Как ты" - иногда начало, а иногда конец разговора нашего настоящего. "Как ты" - иногда единственное, что можно выжать из застывшего от событий себя... Вот - я. Второй раз с начала ада уехала, чтобы немного восстановиться, пожить. Это Карпаты. хорошо.. но иногда громкое - пугает, а местные не понимают.Тут тихо и спокойно.Не хочется новости, и быть на страже.Тут все пофиг.Купила резиновики за триста гривен, радуюсь как ребенок! ) Но это так, потому что надо. Чтобы вернуться и снова работать и приближать вместе со всеми своими победу! Жить. Так я. А как ты? ", – написала Даша Астафьева.

В комментариях сразу же начали спрашивать, действительно ли украинская артистка беременна.

"Ты беременна?)", "Слышу разговоры, поздравляю Вас, Вы красивая женщина, наконец-то станете хорошей мамочкой... 😍😍😍", "А чего бы и не быть беременной? Деньги есть на будущее детям)", – выразились люди в комментариях.

Напомним, мы писали, что украинская певица Даша Астафьева показала себя в романтическом реалити-шоу с ведущим Алексеем Дурневым.

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Также мы сообщали, что певица и модель Даша Астафьева получила массу критики из-за фото с Алексеем Арестовичем.