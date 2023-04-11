Даша Астаф'єва ввела фанатів в оману – чи дійсно співачка вагітна

Українська співачка показала себе з округлим животиком.

Популярна українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва відповіла на чутки шанувальників, які стосуються її вагітності. Відома артистка розмістила фотографію, де можна помітити округлий живіт, та відповіла на головне запитання шанувальників.

Відповідну публікацію Даша Астаф’єва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська артистка опублікувала фотографії зі свого відпочинку, де можна помітити округлий животик Даші. На знімках співачка відпочиває на риболовлі в об’ємній курточці та одязі під нею. Через це складається відчуття, що вона дійсно вагітна.

""Як ти" Здається, це топ-фраза цього найнеочікуванішого найдовшого та так і не прожитого у спокою року. "Як ти" - це така собі перевірка на рівень міцності, нормальності [зрозуміло шо в умовах] настрою та стану загалом… "Як ти" - іноді початок, а іноді кінець розмови нашого сьогодення. "Як ти" - іноді єдине, що можна вичавити із застиглого від подій себе… Ось - я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трішки відновитися, пожити. Це Карпати. Тут добре.. але іноді гучне - лякає, а місцеві не розуміють. Тут тихо і спокійно. Не хочеться новини, та бути на сторожі. Тут все пофіг. Купила гумовики за триста гривень, радію як дитина! Розумієте? Бо тепер, скрізь можу йти) Але то так, бо треба. Щоб повернутися і знов працювати і наближати разом з усіма своїми перемогу! Жити. Отак я. А як ти?", – написала Даша Астаф’єва.

В коментарях одразу ж почали питати, чи дійсно українська артистка вагітна.

"Ти вагітна ?)", "Чую розмови, вітаю Вас, Ви красива жінка, нарешті станете гарною матусею...😍😍😍", "А чого б і не бути вагітною? Гроші є на майбутнє дітям)", – висловилися люди в коментарях.

Нагадаємо, ми писали, що українська співачка Даша Астаф’єва показала себе у романтичному реаліті-шоу з ведучим Олексієм Дурнєвим.

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