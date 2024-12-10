Меган Фокс бросила отца своего ребенка.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram/meganfox

Беременная звезда Меган Фокс вдруг разошлась со своим парнем и отцом ребенка Machine Gun Kelly. Вроде бы дело в измене, о которой узнала актриса.

Об этом пишет TMZ.

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Американская актриса и модель Меган Фокс 5 лет встречалась с рэпером Machine Gun Kelly.

Инсайдеры сообщили, что произошел громкий скандал, и они разбежались. Якобы Меган нашла в телефоне жениха "контент, очень ее подавивший". Сплетничают, что они не вместе еще со Дня благодарения, который американцы отмечают в конце ноября.

Однако звезды эти предположения не комментируют. Для них разрыв — это не первый раз. Они только в прошлом году снова сошлись и тогда причиной паузы в отношениях была измена.

Напомним, певица Бритни Спирс заявила, что готова начать новую жизнь. Стало известно, что Уилл Смит разбежался с женой 7 лет назад, но скрывал это.