Брітні Спірс 43 — зірка відмовилася від алкоголю та наркотиків

Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Американська співачка Брітні Спірс сьогодні, 2 грудня, святкує своє 43-річчя. Новий рік життя зірка планує почати з кардинальних змін.

Попдіва відмовилася від своїх залежностей та знову стала холостячкою, пише Daily Mail.

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Після звільнення від батьківської опіки 2021 року зірка пережила чимало потрясінь — розлучення з Семом Асгарі, проблеми у спілкуванні з синами, скандали з поліцією, — і, схоже, знову опинилася на межі.

Останнім часом фанати все більше почали хвилюватися за стан Брітні та припустили, що та знову підсіла на наркотики та алкоголь. Окрім того, останній роман співачки із колишнім в'язнем Полом Солізом теж збентежив прихильників зірки.

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Однак, на щастя, в житті Спірс починається світла полоса. За словами інсайдерів, колишня Брітні нарешті повертається.

Джерела розповідають, що співачка повністю відмовилася від алкоголю та наркотиків, а також "зав'язала" із "токсичним чоловіками". Брітні навіть найняла власного кухаря та медпрацівника, які тепер слідкують за її здоров'ям та здоровим раціоном.

"Вона твереза і не вживає наркотики. Час від часу вона випиває келих вина, але у неї немає проблем зі зловживанням психоактивними речовинами, і навколо неї є люди, які стежать за тим, щоб вона залишалася на правильному шляху", — сказало джерело.

На зміни зірку підштовхнули її сини. За словами інсайдерів, Спірс дуже хоче налагодити стосунки із 19-річним Шоном Престоном та 18-річним Джейданом.

Брітні Спірс з синами. Фото: instagram.com/britneyspears

Після того, як співачка втратила опіку над дітьми 2008 року, їхнє спілкування було мінімальним. Тим паче, після того, як Брітні почала вести свої соцмережі та викладати шалені танці чи оголені фото, сини зірки стали уникати мати. Але зараз джерела, близькі до Брітні, кажуть, що вони відновили свій зв'язок.

"До неї повернулася любов синів, і це все змінило. Вони часто розмовляють і постійно переписуються. Це все, чого вона хотіла", — сказав інсайдер.

Також кажуть, що Спірс повернула контроль над своїми статками у 60 мільйонів доларів. За словами джерел, фінансові надходження від її мемуарів "Жінка в мені" стали для неї трансформаційною подією. У 2022 році Спірс підписала угоду на суму близько 15 мільйонів доларів. Після публікації книга розійшлася тиражем понад три мільйони примірників по всьому світу. У серпні Universal Pictures уклали угоду на восьмизначну суму щодо екранізації "Жінки в мені".

Американська співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Тепер Брітні поставила перед собою нові цілі — інсайдери кажуть, що вона хоче стати мільярдером. Нещодавно зірка також вирішила запустити власний бренд прикрас Tiny B.

"Брітні бачила, як такі люди, як Селена Гомес, стали мільярдерами завдяки лінії косметики за дуже короткий проміжок часу. Вона знала, що якщо вона збирається створити таке багатство, їй потрібно розвивати щось, що є її особливістю", — каже інсайдер.

Раніше подруга Брітні Спірс показала небачені фото зі співачкою, зроблені 18 років тому.

Також ми писали, що колишнього чоловіка зірки Сема Асгарі помітили в компанії іншої білявки.