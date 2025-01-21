Анна Кошмал показала себя 10 лет назад - фото

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Беременная звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал поделилась с поклонниками архивными кадрами. Звезда показала себя 20-летнюю в соблазнительном образе.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда поделилась архивными кадрами 10-летней давности. На черно-белых фото Кошмал показалась за кулисами съемочной площадки в короткой меховой жилетке на голое тело и черных трусиках. Артистка дополнила свой образ объемной укладкой с локонами, ярким макияжем и каблуками.

Кошмал призналась, что для нее очень быстро пролетели эти 10 лет. В то время звезда была много работала, была одинока и постоянно критиковала себя.

В то время звезда была много работала, была одинока и постоянно критиковала себя.

"Ровно 10 лет назад. Когда? Как так быстро? Это же вчера. Это были мои 20: разбитое сердце, безуспешные поиски покоя, недовольство собой и хроническое переутомление… Но сердце всегда вело меня на свет", — подписала кадры актриса.

Анна Кошмал в 20-летнем возрасте. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал в соблазнительном образе. Фото: instagram.com/smorkovkina

Поклонники восхищаются красотой Анны. Пользователи соцсетей сделали звезде много комплиментов.

"Вы очень красивая".

"Красавица".

"За 10 лет не изменилась".

Комментарии под фото Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

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