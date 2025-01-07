Анна Кошмал показала відпочинок із сином в Карпатах

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками кадрами із відпочинку. Зірка проводить свята разом із сином Мишком в Буковелі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах акторка разом із сином Михайлом катається на витягу в Буковелі. Кошмал обрала для зимової прогулянки об'ємний пуховик бежевого кольору, який доповнила стильними окулярами та білою шапкою.

Мишко катався у зеленому пуховику та темному спортивному костюмі. Артистка розповіла, що її син відпочиває в одному із таборів у Буковелі та вона приїхала до нього, щоб провести разом час.

"Повернулись в улюблені місця, щоб відчути справжню зимову казку: ялинки та гори вкриті пухкою ковдрою зі снігу, морозець щипає щічки, а в крамницях розливають гарячий шоколад", — підписала кадри вона.

Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією.

Також ми повідомляли, що вагітна зірка "Сватів" показала спільне тренування із сином.