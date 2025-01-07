Анна Кошмал показала відпочинок із сином в Карпатах

Вагітна зірка "Сватів" показалася із сином в Буковелі
Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками кадрами із відпочинку. Зірка проводить свята разом із сином Мишком в Буковелі.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Анна Кошмал в Карпатах
На опублікованих кадрах акторка разом із сином Михайлом катається на витягу в Буковелі. Кошмал обрала для зимової прогулянки об'ємний пуховик бежевого кольору, який доповнила стильними окулярами та білою шапкою.
Мишко катався у зеленому пуховику та темному спортивному костюмі. Артистка розповіла, що її син відпочиває в одному із таборів у Буковелі та вона приїхала до нього, щоб провести разом час.
"Повернулись в улюблені місця, щоб відчути справжню зимову казку: ялинки та гори вкриті пухкою ковдрою зі снігу, морозець щипає щічки, а в крамницях розливають гарячий шоколад", — підписала кадри вона.
Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією.
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