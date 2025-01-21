Анна Кошмал показала себе 10 років тому — фото

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками архівними кадрами. Зірка показала себе 20-річну в спокусливому образі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка поділилася архівними кадрами 10-річної давнини. На чорно-білих фото Кошмал показалася за лаштунками знімального майданчика в короткій хутряній жилетці на голе тіло та чорних трусиках. Артистка доповнила свій образ об'ємною укладкою з локонами, яскравим макіяжем та підборами.

Кошмал зізналась, що для неї дуже швидко промайнули ці 10 років. В той час зірка була багато працювала, була самотня та постійно критикувала себе.

"Рівно 10 років тому. Коли? Як так швидко? Це ж вчора. Це були мої 20: розбите серце, безуспішні пошуки спокою, невдоволення собою та хронічна перевтома… Але серце завжди вело мене на світло", — підписала кадри акторка.

Анна Кошмал у 20-річному віці. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал у спокусливому образі. Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники захоплюються красою Анни. Користувачі соцмереж зробили зірці багато компліментів.

"Ви дуже гарні".

"Красуня".

"За 10 років не змінилась".

Коментарі під фото Анни Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

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