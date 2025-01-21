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Вагітна зірка "Сватів" показала себе 20-річну в спідньому

21 січня 2025 11:10
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Кошмал показала себе 10 років тому — фото
Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками архівними кадрами. Зірка показала себе 20-річну в спокусливому образі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Як виглядала Анна Кошмал 10 років тому 

Зірка поділилася архівними кадрами 10-річної давнини. На чорно-білих фото Кошмал показалася за лаштунками знімального майданчика в короткій хутряній жилетці на голе тіло та чорних трусиках. Артистка доповнила свій образ об'ємною укладкою з локонами, яскравим макіяжем та підборами.

Кошмал зізналась, що для неї дуже швидко промайнули ці 10 років. В той час зірка була багато працювала, була самотня та постійно критикувала себе.

"Рівно 10 років тому. Коли? Як так швидко? Це ж вчора. Це були мої 20: розбите серце, безуспішні пошуки спокою, невдоволення собою та хронічна перевтома… Але серце завжди вело мене на світло", — підписала кадри акторка.

Анна Кошмал показала себе 10 років тому
Анна Кошмал у 20-річному віці. Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал показала себе 10 років тому
Анна Кошмал у спокусливому образі. Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники захоплюються красою Анни. Користувачі соцмереж зробили зірці багато компліментів.

"Ви дуже гарні".

"Красуня".

"За 10 років не змінилась".

Вагітна зірка "Сватів" показала себе 20-річну в спідньому - фото 3
Коментарі під фото Анни Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією.

Також ми повідомляли, що зірка "Сватів" показала спільне тренування із сином.

соцмережі Анна Кошмал українські зірки молодість фотосесія

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