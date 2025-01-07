Анна Кошмал показала отдых с сыном в Карпатах

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Беременная звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал поделилась с поклонниками кадрами с отдыха. Звезда проводит праздники вместе с сыном Мишей в Буковеле.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах актриса вместе с сыном Михаилом катается на подъемнике в Буковеле. Кошмал выбрала для зимней прогулки объемный пуховик бежевого цвета, который дополнила стильными очками и белой шапкой.

Мишко катался в зеленом пуховике и темном спортивном костюме. Артистка рассказала, что ее сын отдыхает в одном из лагерей в Буковеле и она приехала к нему, чтобы провести вместе время.

"Вернулись в любимые места, чтобы почувствовать настоящую зимнюю сказку: елки и горы покрыты рыхлым одеялом из снега, морозец щиплет щечки, а в магазинах разливают горячий шоколад", — подписала кадры она.

Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией.

Также мы сообщали, что беременная звезда "Сватов" показала совместную тренировку с сыном.