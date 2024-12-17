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Кошмал зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності

17 грудня 2024 17:07
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Кошмал показала вагітний животик — фото
Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками новими кадрами. Акторка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах акторка позує перед камерою на мальовничому узбережжі Дніпра. Для фотосесії Кошмал обрала стильну та довгу сукню сіро-бежевого кольору, коричневе пальто вільного крою та чорні чоботи без підборів. Свій образ акторка доповнила об'ємною укладкою з хвилями та легким макіяжем.

"Дуже особлива зима.. в любові та затишку. Літаю", — підписала кадри акторка.

Анна Кошмал показала нові фото
Вагітна Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал нові фото
Анна Кошмал на останніх термінах вагітності. Фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал фотосесія
Анна Кошмал у стильному образі. Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники у захваті від кадрів. Користувачі соцмереж захоплюються стилем та красою Кошмал.

"Яка ж красуня, щаслива та затишна".

"Таке тепло від цих світлин. Аню — ви неймовірна!".

"Яка ви гарна".

Кошмал на останніх термінах вагітності
Коментарі під публікацією Анни Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила стать другої дитини та поділилася першими фото разом.

Також ми писали, що дружина Володимира Остапчука похизувалася сюрпризом від чоловіка після виписки з пологового.

соцмережі вагітність Свати Анна Кошмал українські зірки

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