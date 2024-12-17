Кошмал показала вагітний животик — фото

Кошмал зачарувала стильними фото на останніх термінах вагітності
Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками новими кадрами. Акторка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.
Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кошмал із округлим животиком
На опублікованих кадрах акторка позує перед камерою на мальовничому узбережжі Дніпра. Для фотосесії Кошмал обрала стильну та довгу сукню сіро-бежевого кольору, коричневе пальто вільного крою та чорні чоботи без підборів. Свій образ акторка доповнила об'ємною укладкою з хвилями та легким макіяжем.
"Дуже особлива зима.. в любові та затишку. Літаю", — підписала кадри акторка.
Шанувальники у захваті від кадрів. Користувачі соцмереж захоплюються стилем та красою Кошмал.
"Яка ж красуня, щаслива та затишна".
"Таке тепло від цих світлин. Аню — ви неймовірна!".
"Яка ви гарна".
Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила стать другої дитини та поділилася першими фото разом.
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