Кошмал показала вагітний животик — фото

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Вагітна зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками новими кадрами. Акторка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах акторка позує перед камерою на мальовничому узбережжі Дніпра. Для фотосесії Кошмал обрала стильну та довгу сукню сіро-бежевого кольору, коричневе пальто вільного крою та чорні чоботи без підборів. Свій образ акторка доповнила об'ємною укладкою з хвилями та легким макіяжем.

"Дуже особлива зима.. в любові та затишку. Літаю", — підписала кадри акторка.

Вагітна Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал на останніх термінах вагітності. Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал у стильному образі. Фото: instagram.com/smorkovkina

Шанувальники у захваті від кадрів. Користувачі соцмереж захоплюються стилем та красою Кошмал.

"Яка ж красуня, щаслива та затишна".

"Таке тепло від цих світлин. Аню — ви неймовірна!".

"Яка ви гарна".

Коментарі під публікацією Анни Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" розсекретила стать другої дитини та поділилася першими фото разом.

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