Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

День украинского добровольца

По случаю Дня украинского добровольца, отмечаемого в Украине с 2017 года 14 марта, в соцсетях упоминают о героических украинцах, которые пошли на защиту нашей страны.

Поздравили земляков и представители шоу-бизнеса, сообщает Новини.LIVE.

Святослав Вакарчук

Одним из первых видео обращение зависал фронтмен группы "Океан Ельзи", лично знающий многих добровольцев. С ними Вакарчук, в частности, встречался и на военных позициях.

"Сегодня День украинского добровольца! У меня есть честь приветствовать всех тех, кто еще с самого начала войны добровольно взял в руки оружие, чтобы защищать наше государство. Эти тысячи ребят — настоящий наглядный пример того, что государство — это люди. И именно этот принцип мы сегодня защищаем перед врагом. Мы обязательно победим! Слава Украине", — отметил Святослав Вакарчук.

Тина Король

Евгений Кошевой

Ирина Билык

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал украинских добровольцев, храбро вставших на защиту государства. Также мы рассказывали, что Святослав Вакарчук и лидер группы Massive Attack представили благотворительный ремикс на одну из песен "Океана Ельзи".