Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

День українського добровольця

З нагоди Дня українського добровольця, яке відзначається в Україні з 2017 року 14 березня, у соцмережах згадують про героїчних українців, які пішли на захист нашої країни.

Привітали земляків й представники шоу-бізнесу, повідомляє Новини.LIVE.

Святослав Вакарчук

Одним з перших відеозвернення зависав фронтмен гурту "Океан Ельзи", який особисто знає багатьох добровольців. З ними Вакарчук, зокрема, зустрічався і на військових позиціях.

"Сьогодні День українського добровольця! Я маю честь вітати усіх тих, хто ще з самого початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців і дівчат — справжній наочний приклад того, що держава це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні", — наголосив у відео Святослав Вакарчук.

Тіна Кароль

Євген Кошовий

Ірина Білик

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав українських добровольців, які хоробро стали на захист держави. Також ми розповідали, що Святослав Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи".