Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця arrow

Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

14 березня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
День українського добровольця
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З нагоди Дня українського добровольця, яке відзначається в Україні з 2017 року 14 березня, у соцмережах згадують про героїчних українців, які пішли на захист нашої країни. 

Привітали земляків й представники шоу-бізнесу, повідомляє Новини.LIVE. 

Читайте також:

Святослав Вакарчук

Одним з перших відеозвернення зависав фронтмен гурту "Океан Ельзи",  який особисто знає багатьох добровольців. З ними Вакарчук, зокрема, зустрічався і на військових позиціях. 

"Сьогодні День українського добровольця! Я маю честь вітати усіх тих, хто ще з самого початку війни добровільно взяв до рук зброю, щоб захищати нашу державу. Ці тисячі хлопців і дівчат — справжній наочний приклад того, що держава це люди. І саме цей принцип ми сьогодні захищаємо перед ворогом. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні", — наголосив у відео Святослав Вакарчук.

Тіна Кароль

Євген Кошовий 

Ірина Білик

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав українських добровольців, які хоробро стали на захист держави. Також ми розповідали, що Святослав Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:12 У Києві відбувся ярмарок на підтримку жінок, які зазнали насильства з боку російських військових

14:06 У Силах оборони розповіли про невдачі окупантів на Донецькому напрямку

Новина з фото

13:58 Укроборонпром разом із однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди

13:55 Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям

13:51 Власники "ПСЖ" ведуть переговори щодо придбання ще одного футбольного клубу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Стало відомо, коли одеські школярі можуть піти на весняні канікули

Новина з фото

13:47 У Грузії прокремлівські радикали зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту

13:43 На Вінниччині засуджено пару, яка причетна до вбивства півторамісячної дитини

13:34 ​​​​​​​Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 14:12

У Києві відбувся ярмарок на підтримку жінок, які зазнали насильства з боку російських військових

None 14 Березень 14:06

У Силах оборони розповіли про невдачі окупантів на Донецькому напрямку

None 14 Березень 13:59

Укроборонпром разом із однією з країн НАТО почав виробляти 125-міліметрові снаряди

None 14 Березень 13:44

Як за допомогою ChatGPT перетворити аудіозапис в текст: інструкція українцям

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB