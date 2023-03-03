Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи"
Нещодавно, до України приїжджав фронтмен британського гурту Massive Attack Роберт Дель Ная. Також він є художником, та виступає під псевдонімом 3D. Існує теорія, що Роберт є тим самим Бенксі. Вони обидва з Бристоля. І поки підтвердження цьому не має, артист потішив новим релізом спільно з фронтменом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.
Артисти презентували ремікс на сингл "Обійми" та відео на нього.
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Деталі
Святослав Вакарчук розповів, що познайомився з Робертом влітку 2018-го, після концерту Massive Attack в Києві.
"Всі, хто був тоді, точно запам'ятали фразу українською, яка бігла на екрані позаду музикантів і стала, як виявилось, пророчою — "Ми у всьому цьому разом". Саме Роберт став одним із перших, хто подзвонив мені після повномасштабного вторгнення. Тоді ж у нього народилась ідея цього треку. Дякую тобі, друже, за підтримку України. Це цінно", — поділився Вакарчук.
Фронтмен гурту Massive Attack випустив трек, аби підтримати Україну. Всі кошти від дистриб'юції будуть передані для відновлення зруйнованих осель у Київській області у співпраці з фондами Legacy of War Foundation та UNITED24
Нагадаємо, раніше ми писали, що Святослав Вакарчук прозвітував, скільки саме було зібрано на його благодійному концерті в Лондоні. Також ми розповідали, що французький режисер Бернар-Анрі Леві презентував в Києві документальний фільм про українську незламність.