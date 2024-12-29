Святослав Вакарчук показал маму-художницу

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с поклонниками редким кадром с матерью Светланой Вакарчук. Артист раскрыл, что завещал ему отец перед своей смертью.

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах певец обнимает маму на фоне картин. Вакарчук рассказал, что она — талантливая художница и вспомнил завещание своего отца. Музыкант поделился, что отец в последние годы жизни просил его никогда не бросать писать музыку. Мать Вакарчука также творческий человек и артист очень счастлив, когда его мама пишет работы.

Святослав Вакарчук с мамой Светланой. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Последние годы жизни папа постоянно говорил мне: никогда не прекращай писать... произведения, сколько можешь... моя мама — прекрасная художница... и тоже постоянно творит... я счастлив, когда она вдохновлена", — написал музыкант.

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