Аліна Гросу показал свою маму —рідкісні фото

Аліна Гросу з мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час поділилася світлинами зі своєю мамою Ганною. Артистка привітала найріднішу людину із днем народження.

Світлинами та привітанням Гросу поділилася у своєму Instagram.

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Аліна Гросу привітала маму з днем народження

В особливий день виконавиця поділилася архівними кадрами з іменинницею. На фото із сімейного альбому Гросу показала, як позує із мамою в різні періоди життя — від самого малечку до підліткового віку.

"З днем народження, моя муся. Люблю сильно-сильно", — ніжно звернулася до найріднішої Аліна.

Аліна Гросу у дитинстві з мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu

Також співачка показала, як з роками змінилася її мама. Гросу поділилася свіжою світлиною, на якій зворушливо цілує маму в щічку на тлі новорічної ялинки.

Аліна Гросу зі своєю мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу натякнула, що і сама скоро стане мамою.

Також у мережі підтвердили шлюб співачки з відомим російським актором.