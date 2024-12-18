Аліна Гросу показал свою маму —рідкісні фото

Аліна Гросу зачарувала рідкісними фото зі своєю мамою
Співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час поділилася світлинами зі своєю мамою Ганною. Артистка привітала найріднішу людину із днем народження.
Світлинами та привітанням Гросу поділилася у своєму Instagram.
Аліна Гросу привітала маму з днем народження
В особливий день виконавиця поділилася архівними кадрами з іменинницею. На фото із сімейного альбому Гросу показала, як позує із мамою в різні періоди життя — від самого малечку до підліткового віку.
"З днем народження, моя муся. Люблю сильно-сильно", — ніжно звернулася до найріднішої Аліна.
Також співачка показала, як з роками змінилася її мама. Гросу поділилася свіжою світлиною, на якій зворушливо цілує маму в щічку на тлі новорічної ялинки.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу натякнула, що і сама скоро стане мамою.
Також у мережі підтвердили шлюб співачки з відомим російським актором.
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