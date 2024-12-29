Святослав Вакарчук показав маму-художницю

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився із шанувальниками рідкісним кадром із мамою Світланою Вакарчук. Артист розкрив, що заповідав йому батько перед своєю смертю.

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах співак обіймає маму на тлі картин. Вакарчук розповів, що вона — талановита художниця та пригадав заповіт свого батька. Музикант поділився, що батько в останні роки свого життя просив його ніколи не кидати писати музику. Матір Вакарчука також творча людина і артист неабияк щасливий, коли його мама пише роботи.

Святослав Вакарчук із мамою Світланою. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

"Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати… твори, скільки можеш… моя мама — прекрасна художниця… і теж постійно творить… я щасливий, коли вона натхненна", — написав музикант.

Нагадаємо, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла, чому не підтримує спілкування із мамою. А також співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час поділилася спільними світлинами зі своєю мамою Ганною.