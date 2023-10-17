Тяжелобольной Оззи Осборн ссорится с женой из-за Великобритании: проблемы звездной пары

Британский рок-музыкант Оззи Осборн с супругой Шэрон. Фото: Google

Британский рок-музыкант, лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн не может найти понимания со своей женой Шэрон. Знаменитости спорят из-за возвращения на родину — Великобританию.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Шэрон и Оззи Осборн готовились переехать в английское графство Бакингемшир в рамках нового документального сериала, который будет рассказывать в 10 частях об их возвращении в Соединенное Королевство.

Но последние четыре года знаменитости не могут прийти к компромиссу в этом важном вопросе. 74-летний рокер настаивает, что он никуда не уедет без их любимых собак Беллы и Элвиса.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн с супругой Шэрон. Фото: Google

Источники издания утверждают, что супруги потерпели серьезные неудачи, включая борьбу с продажей своего дома в Лос-Анджелесе за 15 миллионов долларов, который был выставлен на рынок прошлым летом, и задержки ремонта их новой недвижимости в Великобритании. Звездная пара живет в Калифорнии более 25 лет.

Долгое время Оззи Осборн борется с болезнью Паркинсона II типа. По словам его жены Шэрон, это не смертельный приговор, но это влияет на нервы в теле. Этим летом из-за болезни музыкант отменил мировой тур и заявил, что уже вряд ли поедет с гастролями.

Напомним, ранее мы писали, что Оззи Осборн выпустил пластинку в сине-желтом цвете в поддержку Украины. Также мы рассказывали, как дьявол спас Осборна от COVID-19.