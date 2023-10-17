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Важкохворий Оззі Осборн свариться з дружиною через Велику Британію: проблеми зіркової пари

17 жовтня 2023 10:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Важкохворий Оззі Осборн свариться з дружиною через Велику Британію: проблеми зіркової пари
Британський рок-музикант Оззі Осборн з дружиною Шерон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Британський рок-музикант, лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн не може знайти порозуміння зі своєю дружиною Шерон. Знаменитості сперечається через повернення на батьківщину — Велику Британію.

Про це повідомляє видання Daily Mail. 

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Шерон і Оззі Осборн готувалися переїхати до англійського графства Бакінгемшир в рамках нового документального серіалу, який розповідатиме у 10 частинах про їхнє повернення до Сполученого Королівства.

Але останні чотири роки знаменитості не можуть дійти компроміс в цьому важливому питанні. 74-річний рокер наполягає, що він нікуди не поїде без їхніх улюблених собак Белли та Елвіса.

Британський рок-музикант Оззі Осборн з дружиною Шерон
Британський рок-музикант Оззі Осборн з дружиною Шерон. Фото: Google

Джерела видання стверджують, що подружжя зазнало серйозних невдач, включаючи боротьбу з продажем свого будинку в Лос-Анджелесі за 15 мільйонів доларів, який було виставлено на ринок минулого літа, і затримки ремонту їхньої нової нерухомості у Великій Британії. Зіркова пара живе в Каліфорнії понад 25 років.

Тривалий час Оззі Осборн бореться з хворобою Паркінсона II типу. За словами його дружини Шерон, це не смертельний вирок, але це впливає на певні нерви в тілі. Цього літа через хворобу музикант скасував світовий тур і заявив, що вже навряд чи поїде з гастролями. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оззі Осборн випустив платівку у синьо-жовтих кольорах на підтримку України. Також ми розповідали, як диявол врятував Осборна від COVID-19.

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