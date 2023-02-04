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"Важная часть мира БДСМ": Арми Хаммер впервые прокомментировал секс-скандал и назвал виновных

4 февраля 2023 19:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Арми Хаммер впервые прокомментировал секс-скандал и назвал виновных
Американский актер Арми Хаммер впервые прокомментировал громкий секс-скандал, инициатором которого он стал
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Два года назад американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм. Поэтому звезду Голливуда отменили, он пошел на реабилитацию и смог вернуться к жене Элизабет и двоим детям. Правда, сейчас они находятся в бракоразводном процессе.

Впервые за это время Арми откровенно рассказал о секс-скандале и про то, кто в этом виноват, пишет издание US Weekly.

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Подробности

Хаммер признался, что его интересы к БДСМ проявились после того, как он подвергся сексуальному насилию в возрасте 13 лет молодым пастором в церкви его семьи.

"Что это сделало для меня, так это ввело сексуальность в мою жизнь таким образом, что она была полностью вне моего контроля. Я был бессилен в этой ситуации. После этого мои интересы сосредоточились на том, что я хочу контролировать ситуацию, сексуально", — рассказал Арми.

36-летний актер уверяет, что он никогда никому не навязывался и не принуждал к сексу без согласия.

"Все было обсуждено заранее. Это очень важная часть мира БДСМ. Согласие. Вы должны иметь доверие. Вы должны иметь такой аспект: "Я добровольно отдаю свой контроль этому человеку". Знаете, подчиненный, покорный партнер — это тот, кто действительно имеет всю власть. Всегда. Это тот, кто может сказать "стоп" в любой момент. Именно они устанавливают границы", — поделился опытом скандальный актер.

Хаммер признался, что изменял тогдашней жене Элизабет Чемберс в 2017 году. Он подтвердил, что у него был роман с Эффи Ангеловой, одной из женщин, обвинивших его в нападении. Актер уверяет, что их отношения были по согласию.

"Я здесь, чтобы признать свои ошибки, взять на себя ответственность за то, что я был мудаком, что я был эгоистом, что я использовал людей, чтобы чувствовать себя лучше. А когда закончил, пошел дальше. И обращался с людьми хуже, чем с ними следовало вести себя", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что звезду сериала "Игра в кальмара" от Netflix, южнокорейского актера О Йон Су, прославившегося в роли игрока номер 001, судят за сексуальные домогательства.

Также мы рассказывали, что звезду сериала "Уэнздей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвиняют в изнасиловании и притязаниях.

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