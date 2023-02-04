Армі Гаммер вперше прокоментував секс-скандал та назвав винних

Американський актор Армі Гаммер вперше прокоментував гучний секс-скандал, ініціатором якого він став

Два роки тому американського актора Армі Гаммера звинуватили у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм. Через це зірку Голлівуду скасували, він пішов на реабілітацію та зміг повернутися до дружини Елізабет та двох дітей. Щоправда, зараз вони в шлюборозлучному процесі.

Вперше за цей час Армі відверто розповів про секс-скандал та про те, хто в цьому винний, пише видання US Weekly.

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Гаммер зізнався, що його інтереси до БДСМ проявилися після того, як він зазнав сексуального насильства у віці 13 років молодим пастором у церкві його сім’ї.

"Що це зробило для мене, так це ввело сексуальність у моє життя таким чином, що вона була повністю поза моїм контролем. Я був безсилий у цій ситуації. Після цього мої інтереси зосередилися на тому, що я хочу контролювати ситуацію, сексуально", — розповів Армі.

36-річний актор запевняє, що він ніколи нікому не нав’язувався і не примушував до сексу без згоди на це.

"Все було обговорено заздалегідь. Це дуже важлива частина світу БДСМ. Згода. Ви повинні мати довіру. Ви повинні мати такий аспект: "Я добровільно віддаю свій контроль цій людині". Знаєте, підлеглий, покірний партнер — це той, хто насправді має всю владу. Завжди. Це той, хто може сказати "стоп" у будь-який момент. Саме вони встановлюють межі", — поділився досвідом скандальний актор.

Гаммер зізнався, що зраджував тодішній дружині Елізабет Чемберс у 2017 році. Він підтвердив, що у нього був роман з Еффі Ангеловою, однією з жінок, які звинуватили його в нападі. Актор запевняє, що їхні стосунки були за згодою.

"Я тут, щоб визнати свої помилки, взяти на себе відповідальність за те, що я був мудаком, що я був егоїстом, що я використовував людей, щоб почуватися краще. А коли закінчив, пішов далі. І поводився з людьми гірше, ніж з ними слід було поводитися", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку серіалу "Гра в кальмара" від Netflix, південнокорейського актора О Йон Су, який прославився в ролі гравця номер 001, судять за сексуальні домагання.

Також ми розповідали, що зірку серіалу "Венздей", канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинувачують у зґвалтуванні та домаганнях.