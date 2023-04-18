Ведущая "Єдиних новин" Падалко преодолела Бостонский марафон: первые впечатления

Телеведущая Маричка Падалко в студии. Фото: Instagram/marichkapadalko

Накануне ведущая "Єдиних новин" Маричка Падалко активно готовилась к своему очередному марафону. Звезда впервые приняла участие в забеге в Бостонском марафоне (США).

В своем Instagram Падалко поделилась впечатлениями от спортивного события за океаном.

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Об участии в забеге

Маричка пробежала Бостонский марафон ради помощи с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.

"42 километра абсолютной поддержки и наслаждения от людей. Я подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить. Один вижу в начале маршрута, дядя размахивает им на высокой палке, кричу: "Слава Украине". А он так удивлен: Have a good run (в переводе из английской "Хорошей пробежки". — Ред.) И тут я понимаю, что он даже не украинец. Это действительно очень умиляет. Я подбежала к каждому, кого видела с нашим флагом, может, поэтому я так долго бежала. Но легко и в удовольствие", — рассказала Падалко.

Также Маричка сообщила, что через несколько дней на одном из крупнейших семейных американских каналов выйдет большой сюжет о ее миссии в одной из благотворительных организаций, послом которого является Падалко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что телеведущая Маричка Падалко установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США. Также мы рассказывали, что украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 в тяжелой атлетике.