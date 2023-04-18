Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ведущая "Єдиних новин" Падалко преодолела Бостонский марафон: первые впечатления arrow

Ведущая "Єдиних новин" Падалко преодолела Бостонский марафон: первые впечатления

18 апреля 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ведущая "Єдиних новин" Падалко преодолела Бостонский марафон: первые впечатления
Телеведущая Маричка Падалко в студии. Фото: Instagram/marichkapadalko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне ведущая "Єдиних новин" Маричка Падалко активно готовилась к своему очередному марафону. Звезда впервые приняла участие в забеге в Бостонском марафоне (США).

В своем Instagram Падалко поделилась впечатлениями от спортивного события за океаном.

Читайте также:

Об участии в забеге

Маричка пробежала Бостонский марафон ради помощи с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.

"42 километра абсолютной поддержки и наслаждения от людей. Я подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить. Один вижу в начале маршрута, дядя размахивает им на высокой палке, кричу: "Слава Украине". А он так удивлен: Have a good run (в переводе из английской "Хорошей пробежки". Ред.) И тут я понимаю, что он даже не украинец. Это действительно очень умиляет. Я подбежала к каждому, кого видела с нашим флагом, может, поэтому я так долго бежала. Но легко и в удовольствие", — рассказала Падалко.

Также Маричка сообщила, что через несколько дней на одном из крупнейших семейных американских каналов выйдет большой сюжет о ее миссии в одной из благотворительных организаций, послом которого является Падалко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что телеведущая Маричка Падалко установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США. Также мы рассказывали, что украинка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы-2023 в тяжелой атлетике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB