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Ведуча "Єдиних новин" Падалко подолала Бостонський марафон: перші враження

18 квітня 2023 11:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ведуча "Єдиних новин" Падалко подолала Бостонський марафон: перші враження
Телеведуча Марічка Падалко в студії. Фото: Instagram/marichkapadalko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні ведуча "Єдиних новин" Марічка Падалко активно готувалась до свого чергового марафону. Зірка вперше взяла участь в забігу у Бостонському марафоні (США).

У своєму Instagram Падалко поділилась враженнями від спортивної події за океаном. 

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Про участь в забігу

Марічка пробігла Бостонський марафон заради допомоги із реабілітацією звільнених з полону українських військових.

"42 кілометри абсолютної підтримки і насолоди від людей. Я підбігала до кожного українського прапора подякувати. Один бачу на початку маршруту, дядько розмахує ним на високій гілці, кричу: "Слава Україні". А він так здивовано: Have a good run (в перекладі з англійської "Гарної пробіжки". — Ред.). І тут я розумію, що він навіть не українець. Це справді дуже розчулює. Я підбігла до кожного, кого бачила з нашим прапором, може, тому я так довго бігла. Але легко і в задоволення", — розповіла Падалко. 

Також Марічка повідомила, що за кілька днів на одному з найбільших сімейних американських каналів вийде великий сюжет про її місію в одній з благодійних організацій, амбасадоркою якого є Падалко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що телеведуча Марічка Падалко встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою у США.Також ми розповідали, що українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики.

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