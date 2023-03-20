Ведуча телемарафону "Єдині новини" встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою у США

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко

Ведуча телемарафону "Єдині новини" Марічка Падалко вже незабаром вперше в житті візьме участь у Бостонському марафоні. Цього року він пройде 17 квітня. При підготовці до нього телезірка встановила особистий спортивний рекорд.

Про це Марічка Падалко розповіла у своїх соцмережах.

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Телеведуча є активною прихильницею здорового способу життя. Падалко неодноразово брала участь у благодійних забігах та марафонах в Україні разом з чоловіком, який зараз боронить країну на фронті у лавах ЗСУ.

Під час тренування перед поїздкою у США Марічка встановила особистий рекорд — вона пробігла 32 км.

"Це, напевно, найдовша дистанція, яку я пробігла самостійно, не на офіційному старті, де облаштовані точки харчування, і є максимальна підтримка. Тільки на Оболонській набережній, на фініші, я жадібно випила пляшку солодкої води, розуміючи, що найскладніше моє тренування на шляху до Бостона позаду", — написала телеведуча.

За словами Падалко, зазвичай кожен бігун-аматор за місяць до старту на 42 км має пробігти 30-35 км на тренуванні, щоб мати ще час відновитися і додати в день самого марафону. Саме після такого самостійного забігу з’являється впевненість, що зможеш пробігти повну дистанцію.

Марічка Падалко пробіжить Бостонський марафон заради допомоги із реабілітацією звільнених з полону українських військових. Телеведуча вже реєструвалась, але поки що в неї не має стартового номера. Його призначать тільки, коли вона збере перші 5000 доларів благодійної допомоги.

В коментарях Падалко підтримала її колега, телеведуча Лідія Таран, яка зараз живе у Франції.

"Марусю, ти надлюдина якась! Чесне слово", — написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецьке медіа змушувало українську телеведучу Кароліну Ашіон робити фейкові сюжети про повномасштабну війну.