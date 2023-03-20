Ведущая телемарафона "Единые новости" установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США

Ведущая телемарафона "Единые новости" Маричка Падалко

Ведущая телемарафона "Единые новости" Маричка Падалко уже скоро впервые в жизни примет участие в Бостонском марафоне. В этом году он состоится 17 апреля. При подготовке к нему телезвезда установила личный спортивный рекорд.

Об этом Маричка Падалко рассказала в своих соцсетях.

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Телеведущая является активной поклонницей здорового образа жизни. Падалко неоднократно участвовала в благотворительных забегах и марафонах в Украине вместе с мужем, который сейчас защищает страну на фронте в рядах ВСУ.

Во время тренировки перед поездкой в США Маричка установила личный рекорд — она пробежала 32 км.

"Это, наверное, самая длинная дистанция, которую я пробежала самостоятельно, не на официальном старте, где обустроены точки питания, и есть максимальная поддержка. Только на Оболонской набережной, на финише, я жадно выпила бутылку сладкой воды, понимая, что самая сложная моя тренировка на пути в Бостон позади", — написала телеведущая.

По словам Падалко, обычно каждый бегун-любитель за месяц до старта на 42 км должен пробежать 30-35 км на тренировке, чтобы еще было время восстановиться и добавить в день самого марафона. Именно после столь самостоятельного забега появляется уверенность, что сможешь пробежать полную дистанцию.

Маричка Падалко пробежит Бостонский марафон ради помощи с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных. Телеведущая уже регистрировалась, но пока у нее нет стартового номера. Его назначат только когда она соберет первые 5000 долларов благотворительной помощи.

В комментариях Падалко поддержала ее коллега, телеведущая Лидия Таран, которая сейчас живет во Франции.

"Маруся, ты сверхчеловек какой-то! Честное слово", — написала она.

Напомним, ранее мы писали, что немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую Каролину Ашион делать фейковые сюжеты о полномасштабной войне.