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Ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассказала об отце, который бросил ее

17 ноября 2023 12:38
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Соломия Витвицкая рассказала о том, как ее бросил отец — не могла осознать
Телеведущая Саломея Витвицкая на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская телеведущая и журналистка Соломия Витвицкая раскрыла подробности своей семейной жизни. Ведущая ТСН на канале "1+1" рассказала о своем отце, который бросил ее в подростковом возрасте, когда уехал в командировку и не вернулся.

Об этом Соломия Витвицкая рассказала Славе Демину на его канале в YouTube.

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Соломия Витвицкая об отце, который ушел из семьи

Ведущая ТСН на телеканале "1+1" вспоминает, как ее отец однажды уехал в командировку, откуда больше не вернулся в свою семью. Также Соломия Витвицкая рассказала, когда ее родители развелись и сколько ей тогда было уже лет.

"Мы знали, что он работает. Но я помню, что у него произошел какой-то инцидент, или его избили, потому что это были лихие 90-е. Мне кажется, что даже в Киеве у кого-то выздоравливал. Они развелись, когда мне было наверное где-то более 30 лет, они просто не жили вместе, но развелись позже", — вспоминает Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая
Ведущая Соломия Витвицкая на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая признается, что тогда она еще не сознавала, что ее отец их бросил. Она отметила, как это влияет на детей, и заявила, что сейчас, к сожалению, маленькое количество детей, которые счастливы в психологическом плане.

"Мы тогда это не осознавали, не могу сказать, что нет общения. Мы ждали, мы всегда были рады, когда он возвращается. Я думаю, что вообще психологически счастливых детей сейчас очень мало. Для меня это какие-то исключения, когда очень много информации, возможностей", — также добавила украинская телеведущая и журналистка.

Что известно о семье Соломии Витвицкой

Ведущая на канале "1+1" довольно редко рассказывает и показывает свою семью, но недавно, все же, решила это сделать. Она поделилась общими снимками со своим братом, который сейчас служит в ВСУ, и его женой Эммой.

Соломия Витвицкая со своим братом и его женой
Ведущая Соломия Витвицкая со своим братом и его женой. Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Потом она поехала к своей маме во Львов, а потом — и к отцу, который ушел из семьи в ее юном возрасте.

Соломия Витвицкая со своим отцом
Телеведущая Соломия Витвицкая со своим отцом. Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в серьезное ДТП.

Ранее мы рассказывали, что ведущая Соломия Витвицкая показала ужасные последствия ДТП в Киеве.

Также мы сообщали о том, что журналистка Соломия Витвицкая показала себя на премьере фильма "Миссия невозможна".

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