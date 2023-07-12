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Українці побачили нову "Місію неможливу" раніше за американців: фото з прем'єри

12 липня 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українці побачили нову "Місію неможливу" раніше за американців: фото з прем'єри
Гості прем'єри фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Фото: B&H
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого тижня в Україні почалися допрем'єрні покази сьомої частини популярної франшизи "Місія неможлива" з Томом Крузом в головній ролі. Українцям випала можливість одними з перших у світі подивитися пригодницький бойовик про пригоди агента Ітона Ганта. На українську прем’єру фільму завітали сотні гостей, серед яких були й знаменитості. 

Новини.LIVE покаже фото з заходу та розкаже про новий фільм.

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На довгоочікувану прем’єру завітали зірки українського телебачення Соломія Вітвіцька, Слава Соломка, Костянтин Грубич, співачка Анна Добриднєва та інші. Серед гостей прем’єри були розіграні ексклюзивний мерч від франшизи "Місія неможлива".

Відзначимо, що, наприклад, фільм "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" виходить в американський кінопрокат сьогодні, 12 липня.

Телеведучий Костянтин Грубич. Фото: B&H
Телеведуча Соломія Вітвіцька. Фото: B&H
Співачка Анна Добриднєва. Фото: B&H
Телеведучий Слава Соломка. Фото: B&H
Переможець розіграшу призів. Фото: B&H
Прем'єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Фото: B&H
Прем'єра фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша". Фото: B&H
Даша Лотоцька. Фото: B&H

Про фільм

Пригодницький бойовик виходить на екрани через 27 років після прем’єри першого фільму. Незмінним виконавцем головної ролі увесь цей час залишається Том Круз. Він є і продюсером проєкту. Автором сценарію та режисером нової частини пригод агента Ітона Ганта став Крістофер МакКуоррі. Раніше він працював над створенням двох частин цієї серії — "Нація ізгоїв" та "Фолаут". 

Значна частина знімального процесу мала проходити у Венеції та Римі (Італія) впродовж трьох тижнів на початку весни 2020 року. Через пандемію COVID-19 зйомки були призупинені. Зрештою знімали у Великій Британії, а згодом у Норвегії. 

Бюджет фільму становив 290 млн доларів. На літо 2024 року заплановано вихід завершального восьмого фільму франшизи.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ще фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, як знімали карколомний трюк з Томом Крузом у фільмі "Місія неможлива: Розплата. Частина перша".

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