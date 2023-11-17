Соломія Вітвіцька розповіла про те, як її кинув батько — не могла усвідомити

Телеведуча Соломія Вітвіцька на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча і журналістка Соломія Вітвіцька розкрила подробиці зі свого сімейного життя. Ведуча ТСН на каналі "1+1" розповіла про свого батька, який покинув її у підлітковому віці, коли поїхав у відрядження і не повернувся.

Про це Соломія Вітвіцька розповіла Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Соломія Вітвіцька про батька, який пішов з родини

Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" згадує, як її батько одного разу поїхав у відрядження, звідки більше не повернувся до своєї родини. Також Соломія Вітвіцька розповіла, коли її батьки розлучилися і скільки їй тоді було вже років.

"Ми знали, що він працює. Але я пам’ятаю, що в нього стався якийсь інцидент, чи його побили, тому що це були лихі 90-ті. Мені здається, що навіть у Києві у когось одужував. Вони розлучилися, коли мені було напевно десь більше 30 років, вони просто не жили разом, але розлучилися пізніше", — згадує Соломія Вітвіцька.

Ведуча Соломія Вітвіцька на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча зізнається, що тоді вона ще не усвідомлювала, що її батько їх покинув. Вона зазначила, як це впливає на дітей, і заявила, що зараз, на жаль, маленька кількість дітей, які є щасливими у психологічному плані.

"Ми тоді це не усвідомлювали, не можу сказати, що немає спілкування. Ми чекали, ми завжди були раді, коли він повертається. Я думаю, що взагалі психологічно щасливих дітей зараз дуже мало. Для мене це якісь винятки, коли дуже багато інформації, можливостей", — також додала українська телеведуча і журналістка.

Що відомо про родину Соломії Вітвіцької

Ведуча на каналі "1+1" досить рідко розповідає і показує свою родину, але не так давно, все ж таки, вирішила це зробити. Вона поділилася спільними знімками зі своїм братом, який зараз служить у ЗСУ, і його дружиною Еммою.

Ведуча Соломія Вітвіцька зі своїм братом і його дружиною. Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Потім вона поїхала до своєї мами до Львова, а згодом — і до батька, який пішов з родини у її юному віці.

Телеведуча Соломія Вітвіцька зі своїм батьком. Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

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