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Венсан Кассель удалил все фото с молодой женой: таблоиды пишут о разводе

6 апреля 2023 17:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Актер Венсан Кассель и модель Тина Кулаки
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки разошлись после пяти лет брака. Кинозвезда удалила все фотографии 26-летней жены из своих социальных сетей. Она впервые отметила свой день рождения, который был в среду, 5 апреля, без Венсана.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Как сообщают источники, близкие к паре, Тина Кунаки изменила своему 56-летнему мужу. Недавно ее заметили на одном из пляжей бразильского города Рио-де-Жанейро в компании своего друга. Впрочем, является ли он тем самым, пока неизвестно.

"Они разошлись несколько недель назад. У Тины разбито сердце", — отметил источник.

Впрочем, по публикациям модели этого не скажешь. Тина отпраздновала день рождения в громкой дружеской компании. Среди приглашенных гостей было немало мужчин. В социальных сетях нет ни упоминания о звездном муже.

Звездная парочка начала встречаться, когда Тине было 19 лет. Французский актер женился на малоизвестной модели после развода с Моникой Беллуччи. Их свадьба прошла в живописном французском городе Биарриц 24 августа 2018 года. Уже в апреле 2019-го модель родила дочь Амазони.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, юрист Кристина Горняк, впервые подтвердила, что они с телеведущим официально расстались. Также мы рассказывали, что дочь Венсана Касселя и его бывшей жены, 58-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи, Дева, получила свою первую роль в большом кино.

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