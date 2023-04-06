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Венсан Кассель видалив всі фото з молодою дружиною: таблоїди пишуть про розлучення

6 квітня 2023 17:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Актор Венсан Кассель та модель Тіна Кулакі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Французький актор Венсан Кассель та модель Тіна Кунакі розійшлись після п'яти років шлюбу. Кінозірка видалив усі фотографії 26-річної дружини зі своїх соціальних мереж. А вона вперше відзначила свій день народження, який був в середу, 5 квітня, без Венсана.

Про це пише видання Daily Mail.

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Як повідомляють джерела, близькі до пари, Тіна Кунакі зрадила свого 56-річного чоловіка. Нещодавно її помітили на одному з пляжів бразильського міста Ріо-де-Жанейро в компанії свого друга. Втім, чи є він тим самим, наразі невідомо. 

"Вони розійшлись кілька тижнів тому. У Тіни розбите серце", — зазначило джерело.

Втім, по публікаціях моделі цього не скажеш. Тіна відсвяткувала день народження в гучній дружній компанії. Серед запрошених гостей було чимало чоловіків. У соціальних мережах ані згадки про зіркового чоловіка. 

Зіркова парочка почала зустрічатися, коли Тіні було 19 років. Французький актор одружився з маловідомою моделлю після розлучення з Монікою Беллуччі. Їхнє весілля пройшло в мальовничому французькому місті Біарриц 24 серпня 2018 року. Вже у квітні 2019-го модель народила дочку Амазоні.

Нагадаємо раніше ми писали, що ексдружина шоумена Володимира Остапчука, юристка Христина Горняк, вперше підтвердила, що вони з телеведучим офіційно розлучились. Також ми розповідали, що донька Венсана Касселя та його колишньої дружини, 58-річної італійської акторки Моніки Беллуччі, Дева, отримала свою першу роль у великому кіно.

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