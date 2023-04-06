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Ексдружина Остапчука вперше підтвердила, що вони з шоуменом офіційно розлучились

6 квітня 2023 14:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумен Володимир Остапчук та юристка Христина Горняк
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Восени минулого року в шоу-бізнесі почали ширитися чутки про розлучення телеведучого Володимира Остапчука та юристки Христини Горняк. Доказів ставало все більше, проте колишні закохані не коментували особисте життя. 

В інтерв’ю "ЖВЛ" Горняк вперше висловилась з цього приводу.

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Христина не стала розкривати причини розставання з шоуменом, втім зазначила, що кардинальні зміни у житті далися їй непросто. 

"З повагою до всіх сторін не коментую це. У мене є позиція, і я її дотримуватимуся. Стосунки — це робота двох, це взаємодія двох, тож іноді нам здається, що ми винні чи хтось винен, а я вважаю, що завжди винні двоє. Краще іноді парі розійтися, якщо ви руйнуєте один одного, аніж боятися, що скажуть. Я б хотіла, щоб у будь-якому разі дівчата обирали себе і продовжували жити, а не вважали, що їхнє життя має цінність лише у РАГСі", — зізналась Горняк.

Наразі ексдружина телеведучого живе на дві країни — в Україні та Австрії. Про Остапчука Христина майже не розповіла, втім дещо йому передала. 

"Я всім своїм колишнім бажаю реально класного життя. Як це кажуть, "не поминайте лихом, будьте щасливі". Тому він не виняток", — підсумувала Горняк. 

Фрагмент у відео — з 07:53

2019-го Остапчук подав на розлучення з першою дружиною Оленою Войченко. Вони були в шлюбі 12 років. Тоді ж за лаштунками телевізійного проєкту "Танці з зірками", де Володимир був учасником шоу, познайомився з Горняк. У жовтні 2020 року вони одружились одружилися. Також пара почала будувати будинок під Києвом, який майже було завершено. Кому залишилась нерухомість наразі невідомо. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що гучна заява українського зіркового блогера Богдана Беспалова про офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа викликала жваві обговорення в соцмережах.

Також ми розповідали, що акторку Меган Фокс та музиканта Machine Gun Kelly побачили разом на курорті на тлі чуток про їхнє розставання.

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