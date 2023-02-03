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"Вы так коварно напали": Лобода представила откровенную патриотическую песню-обращение к оккупантам

3 февраля 2023 12:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Светлана Лобода презентовала песню-обращение к оккупантам
Светлана Лобода презентовала патриотическую песню-обращение к оккупантам
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Светлана Лобода представила новую патриотическую песню "По-украинськи". В нем артистка зачитала рэп, высмеяла оккупантов и отметила силу украинцев.

Композиция доступна на цифровых площадках и YouTube-канале певицы.

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Подробности

В начале первого куплета Лобода зачитывает, что за неделю до войны украинцы строили сильнейшую страну. Вспомнила Светлана и об эвакуации миллионов земляков из своих домов. В композиции певица высмеивает планы кремля и обещает: "Узнаете гнев украинских сыновей, что перепишут ваши судьбы за эти годы крови".

Лобода уверена, что отношения между народами никогда не будут как до войны.

"Никогда не простим, никогда не забудем. Вы так коварно напали, а мы не отступим. Потому что дух свободы в каждой клеточке. Мы каждого из вас встретим по-украински. И что вы говорили о нескольких днях? Наш дух — как горы, под самим небом, во все просторы", — поет Лобода.

Традиционно, в комментарии к Лободе набежали тысячи россиян, напомнивших певице, что именно их страна ее "кормила все эти годы". Пока не ясно, удаляются ли комментарии в YouTube. Потому что негатива под видео почти нет.

Из-за неоднозначной репутации Лободы украинские звезды не спешат ставить лайки под публикацией Светланы. Сердечки поставили только ее кум, шоумен Анатолий Анатолич, клипмейкер Алан Бадоев, ведущий Слава Демин и певец Маркус Рива.

По-разному к премьере отнеслись и украинские пользователи соцсетей. Накануне Лобода опубликовала фото в вышиванке, чем вызвала горячие обсуждения поклонников в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что запланированные концерты Лободы в Литве были отменены. Также мы рассказывали, что бывший танцор балета Светланы Лободы и актер многих ее клипов, защитник Украины Назар Грабарь сообщил о гибели брата на фронте.

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