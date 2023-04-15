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"Извините, что не о святом": Анатолич объяснил, почему не хочет праздновать Пасху

15 апреля 2023 22:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Извините, что не о святом": Анатолич объяснил, почему не хочет праздновать Пасху
Телеведущий Анатолий Анатолич, паска и писанки. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Большинство украинских знаменитостей подготовили пасхальные корзины и ждут родственников и друзей. Впрочем, есть и такие представители шоу-бизнеса, у которых нет желания праздновать религиозный праздник. В их числе и шоумен Анатолий Анатолич.

В своем Instagram 38-летний экс-ведущий популярного утреннего телешоу объяснил, почему у него такое настроение.

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Анатолич опубликовал щемящие фотографии по спасательной операции на месте ракетного удара оккупантами в городе Славянск Донецкой области. Число жертв в результате кровавого теракта составило 11 человек. Среди погибших также двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения.

"Я не хочу никакой Пасхи. Потому что я представляю, как "они" завтра все будут стоять в церквях в Ростове и Петербурге и святить свои долбанные яйца. Я не хочу, чтобы у меня с ними было что-то общее. Я хочу, чтобы они исчезли с лица земли вместе со своим Кириллом (скорее всего имеется в виду религиозный деятель, агент КГБ, настоятель русской православной церкви патриарх Кирилл. — Ред.). Я не хочу уже и верить ни во что, кроме ВСУ. Простите, что не о святом", написал Анатолич.

Поврежден дом в городе Славянск, Донецкая область, в результате ракетных обстрелов оккупантов. Фото: Facebook/DonetskaODA

Напомним, ранее мы писали, что СБУ сообщила подозрение депутату Госдумы РФ: он командовал артобстрелом позиций ВСУ в Луганской области. Также мы рассказывали, что россияне убили мать и дочь при обстреле Херсона.

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