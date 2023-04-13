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Олена Кравець розповіла, яку паску обрала на Великдень та як святкуватиме

13 квітня 2023 17:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Олена Кравець розповіла, яку паску обрала на Великдень та як святкуватиме
Акторка та телеведуча Олена Кравець. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цими вихідними більшість українців відзначатимуть церковне свято Великдень. Серед них й колишня акторка студії "Квартал 95", а нині ведуча власного телешоу на державному каналі Олена Кравець. 

Зірка зізналась, де та з ким зустріне релігійне свято, повідомляє "ДІМ".

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Для родини ведучої програми "Тихий вечір з Оленою Кравець", як і для більшості українців, Великдень — це велике свято. У неділю Олена разом із сім’єю та друзями планують зібратися за великоднім столом.

"Домовилися зробити великий великодній обід. Ми дуже давно не бачились, і діти вже скучили за хрещеними. Де святкуватимемо — ще не вирішили, але точно десь неподалік від собору", — поділилась планами Олена Кравець.

Окрім традиційних великодніх страв, на столі буде багато свіжих овочів. А прикрашатиме його особлива паска від телезірки

"Я цього року хочу сама спекти паску. Рецепт вже обрала. Він мені дуже сподобався тим, що він не такий "пухкий". Бо мене завжди зупиняло, якщо чесно, перед випіканням паски — тривалість часу на підготовку. Тому я знайшла швидкий рецепт. Моя паска буде з корицею", — розповіла Кравець. 

Олена додала, що діти традиційно фарбуватимуть і прикрашатимуть крашанки - для них це справжній ритуал. Вона вже купила наліпки-зірочки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова разом з зіркою шоу "МастерШеф", кухарем Владом Міцкевічем, поділились рецептом унікальної паски. Також ми розповідали, чим годують політиків та знаменитостей в Укрзалізниці.

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