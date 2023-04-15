"Вибачте, що не про святе": Анатоліч пояснив, чому не хоче святкувати Великдень

Телеведучий Анатолій Анатоліч, паска та писанки. Фото: колаж Новини.LIVE

Більшість українських знаменитостей підготували великодні кошики та чекають на родичів та друзів. Втім, є й такі представники шоу-бізнесу, в кого не має бажання святкувати релігійне свято. Серед них і шоумен Анатолій Анатоліч.

У своєму Instagram 38-річний ексведучий популярного ранкового телешоу пояснив, чому в нього такий настрій.

Читайте також:

Анатоліч опублікував щемливі фотографії з рятувальної операції на місці ракетного удару окупантами в місті Слов’янськ, Донецької області. Кількість жертв внаслідок кривавого теракту склала 11 осіб. Серед загиблих також дворічна дитина. Ще 21 людина отримала поранення.

"Я не хочу ніякої пасхи. Бо я уявляю, як "вони" завтра всі будуть стояти в церквах в Ростові та Петербурзі і святити свої довбані яйця. Я не хочу, щоб в мене з ними було щось спільне. Я хочу, щоб вони зникли з лиця землі разом зі своїм Кірілом (скоріше за все мається на увазі релігійний діяч, агент КДБ, настоятель російської православної церкви патріарх Кирил. — Ред.). Я не хочу вже й вірити ні в що, окрім ЗСУ. Вибачте що не про святе", — написав Анатоліч.

Пошкодженний будинок в місті Слов'янськ, Донецької області, в наслідок ракетного обстрілу окупантів. Фото: Facebook/DonetskaODA

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині. Також ми розповідали, що росіяни вбили мати й дочку під час обстрілу Херсона.