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"Вибачте, що не про святе": Анатоліч пояснив, чому не хоче святкувати Великдень

15 квітня 2023 22:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Вибачте, що не про святе": Анатоліч пояснив, чому не хоче святкувати Великдень
Телеведучий Анатолій Анатоліч, паска та писанки. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Більшість українських знаменитостей підготували великодні кошики та чекають на родичів та друзів. Втім, є й такі представники шоу-бізнесу, в кого не має бажання святкувати релігійне свято. Серед них і шоумен Анатолій Анатоліч. 

У своєму Instagram 38-річний ексведучий популярного ранкового телешоу пояснив, чому в нього такий настрій. 

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Анатоліч опублікував щемливі фотографії з рятувальної операції на місці ракетного удару окупантами в місті Слов’янськ, Донецької області. Кількість жертв внаслідок кривавого теракту склала 11 осіб. Серед загиблих також дворічна дитина. Ще 21 людина отримала поранення.

"Я не хочу ніякої пасхи. Бо я уявляю, як "вони" завтра всі будуть стояти в церквах в Ростові та Петербурзі і святити свої довбані яйця. Я не хочу, щоб в мене з ними було щось спільне. Я хочу, щоб вони зникли з лиця землі разом зі своїм Кірілом (скоріше за все мається на увазі релігійний діяч, агент КДБ,  настоятель російської православної церкви патріарх Кирил. —  Ред.). Я не хочу вже й вірити ні в що, окрім ЗСУ. Вибачте що не про святе", — написав Анатоліч. 

Пошкодженний будинок в місті Слов'янськ, Донецької області, в наслідок ракетного обстрілу окупантів. Фото: Facebook/DonetskaODA

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ повідомила підозру депутату Держдуми РФ: він командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині. Також ми розповідали, що росіяни вбили мати й дочку під час обстрілу Херсона.

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