Группа Vesna с россиянкой в составе собирается на Евровидение от Чехии

Группа Vesna претендует на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023" от Чехии

Уже в мае в английском Ливерпуле стартует песенный конкурс "Евровидение-2023". Страны-участники начинают определяться со своими представителями. Скоро своего участника будет выбирать и Чехия.

Один из претендентов на поездку в Великобританию, группа Vesna, опубликовал в YouTube клип на конкурсную песню.

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В финал местного нацотбора, кроме группы Vesna, попали еще четыре артиста: автор песен Rodan, певица с армянскими корнями Pam Rabbit, Микаэла Харватова (Maella) и оскароносная исполнительница Маркета Иргловаа.

Впрочем, именно группа Vesna выступила с антивоенным посланием в песне My sister's crown ("Корона моей сестры"). Под метафорами текста композиции скрыт призыв прекратить войну в Украине.

"Сестро красивая, ой ты сильная, храбрая, единственная, корона твоя", — поют артистки в песне на украинском языке.

Вокалистка и фронтвумен Vesna Патрисия Фуксова объяснила тематику песни желанием группы быть актуальным и честным перед своими слушателями.

"Если нам выпадет представлять Чешскую Республику и наш народ, я не хочу петь о разбитом сердце или новой любви. Я хочу петь о том, что сейчас переживает весь мир. Это песня, которая создает незримую связь между всеми, кто испытывает какую-то несвободу. Это соболезнование ко всем, кто испытывает любую форму несвободы. И поддержка в том, чтобы не бояться вырваться на свободу", — рассказала в интервью певица.

Кроме нее, в составе группы еще пять девушек. Среди них и россиянка Олеся Очеповская, которая играет на клавишах. В комментариях под видео некоторые поклонники песенного конкурса выразили обеспокоенность искренностью Олеси. Более того, некоторые написали, что ее муж служит в войсках страны-террориста.

На самом же деле он гитарист, живущий в Чехии с 2011 года. В начале полномасштабной войны Игорь Очеповский стал инициатором благотворительного сбора средств в поддержку Украины. Вместе с другими музыкантами, живущими в Чехии, он перепел песню группы "Океан Ельзи" "Без бою".

Сама Олеся также высказывает проукраинскую позицию. Кроме нее в чешской группе, которая является фаворитом на местном нацотборе, есть еще словачка и болгарка.

Напомним, ранее мы писали, что канадско-марокканская певица La Zarra будет представлять Францию на 67 песенном конкурсе "Евровидение". Также мы рассказывали, что уже завтра, во вторник, 31 января, в 21:00 на телеканале "Суспільне Культура" состоится прямая трансляция церемонии передачи ключей английскому городу Ливерпулю и жеребьевки участников полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2023". Украинцы впервые с 2017 года смогут следить за событием вживую.