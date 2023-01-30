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Від Чехії на "Євробачення" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі: про що їхня пісня

30 січня 2023 16:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт Vesna з росіянкою у складі збирається на Євробачення від Чехії
Гурт Vesna претендує на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2023" від Чехії
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже в травні в англійському Ліверпулі стартує пісенний конкурс "Євробачення-2023". Країни-учасниці починають визначатися зі своїми представниками. Скоро свого учасника обиратиме і Чехія.

Один з претендентів на поїздку до Великої Британії, гурт Vesna, опублікував в YouTube кліп на конкурсну пісню.

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Деталі 

У фінал місцевого нацвідбору, окрім гурту Vesna, потрапили ще чотири артисти: автор пісень Rodan, співачка з вірменським корінням Pam Rabbit, Мікаела Харватова (Maella) та оскароносна виконавиця Маркета Іргловаа. 

Втім саме гурт Vesna виступив з антивоєнним посланням у пісні My sister's crown ("Корона моєї сестри"). Під метафорами тексту композиції прихований заклик припинити війну в Україні.

"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя", — співають артистки в пісні українською мовою. 

Вокалістка та фронтвумен гурту Vesna Патрісія Фуксова пояснила тематику пісні бажанням гурту бути актуальним та чесним перед своїми слухачами.

"Якщо нам випаде представляти Чеську Республіку і наш народ, я не хочу співати про розбите серце чи нове кохання. Я хочу співати про те, що зараз переживає весь світ. Це пісня, яка створює незримий зв'язок між усіма, хто зазнає якоїсь несвободи. Це співчуття до всіх, хто зазнає будь-якої форми несвободи. І підтримка в тому, щоб не боятися вирватися на свободу", — розповіла в інтерв’ю співачка.

Окрім неї, в складі гурту ще п’ять дівчат. Серед них і росіянка Олеся Очеповська, яка грає на клавішах. В коментарях під відео, деякі шанувальники пісенного конкурсу висловили занепокоєння щодо щирості Олесі. Ба більше, дехто написав, що її чоловік  служить у військах країни-терориста. 

Насправді ж, він гітарист, який живе в Чехії з 2011 року. На початку повномасштабної війни Ігор Очеповський став ініціатором благодійного збору коштів на підтримку України. Разом з іншими музикантами, які живуть у Чехії, він переспівав пісню гурту "Океан Ельзи" "Без бою".

Сама Олеся також висловлює проукраїнську позицію. Окрім неї в чеському гурті, який є фаворитом на місцевому нацвідборі, є ще словачка та болгарка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що канадсько-марокканська співачка La Zarra представлятиме Францію на 67-му пісенному конкурсі "Євробачення". Також ми розповідали, що вже завтра, у  вівторок, 31 січня, о 21:00 на телеканалі "Суспільне Культура" відбудеться пряма трансляція церемонії передавання ключів англійському місту Ліверпулю та жеребкування учасників півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Українці вперше з 2017 року зможуть стежити за подією наживо.

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