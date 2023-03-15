Любимые книги актеров Дизель Шоу

Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин

Несмотря на развитие цифровой эпохи спрос на книги (печатные и электронные) не уменьшается. Люди по всему миру читают как классику, так и новую литературу. Черпают вдохновение в книгах и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет о любимых писателях и их произведениях актеров "Дизель Шоу".

Егор Крутоголов

Одна из последних книг, которую прочитал художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов — автобиография гонконгского актера Джеки Чана 1998 года, которая написана кинозвездой с помощью Джеффа Янга еще до успеха в ленте "Час пик". Через год было выпущено специальное издание книги, в котором рассказывается о событиях после успеха Чана в фильме.

"Интересная книга об очень нелегкой жизни моего любимого персонажа, актера и человека, который своим трудом, потом, кровью вложил в свой заслуженный памятник. Я знаю, вижу, что многие люди во всем мире его уважают — в Китае, в Америке, потому что он талантливый трудяга и очень творческий. Сколько он вкладывал в свои фильмы. От того мы с таким увлечением их смотрели и можем пересматривать даже сейчас. Поэтому его автобиографию "Я — Джеки Чан" очень рекомендую", — рассказал Егор.

Впрочем, своим любимым жанром Крутоголов называет фантастику.

"Я вообще считаю, что наш мир и будущее придумывают фантасты. Потому что у нас нет представления, какое оно будет; возможно, у каждого какое-то свое, если об этом задумываться и рисовать в своей голове. Фантасты — люди, которые пишут книги и отображают в буквах свои картины, свое видение мира. Эти люди не так просты, они важны, и мне интереснее посмотреть в будущее, чем покопаться в прошлом", — отметил актер.

Евгений Сморыгин

Актер "Дизель Шоу" активно работает над получением украинского гражданства. Этому помогает и литература. В книжной коллекции Евгения произошло пополнение: ему подарили историю о жизни и творчестве легендарного писателя Григория Сковороды "СковороДАР" Назара Федорака.

"Именно эту книгу я сейчас читаю. Это уникальное юбилейное издание, в котором мне, как обычному человеку, очень интересно узнать жизнь такой фигуры — Григория Сковороды. Там особая деталь — хронологическая таблица и произведения писателя в современном переводе. Мне очень полезно для практики своего украинского", — отметил Евгений.

Книга содержит детальную хронологическую таблицу, основательное и страстное художественное жизнеописание, аутентичные по духу и современные по стилю знаменитые "Басни Харьковские" и "Сад Божественных песен" в новых переводах современным украинским языком Наталии Косенко и Назара Федорака. Неповторимую историко-мистическую атмосферу сборника подчеркивают стильные современные рисунки Екатерины Перепелицы.

Дмитрий Танкович

Любимые писатель актера студии — Роберт Шекли, Клиффорд Саймак, Рэй Брэдбери. Еще один звездный белорус "Дизель Шоу" предпочитает познавательную литературу.

"Я читаю "Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари и "Фактология" Ганса Рослинга. Люблю фантастику, включаю ее в аудио и засыпаю. Впрочем, не подумайте: предпочитаю бумажные книги — я ортодоксальный человек", — признался Дмитрий.

По словам Танковича, за последние десять лет он читал не так много, но выключение света подтолкнуло его к этому занятию.

"Мне с детства нравилось читать, поэтому я так привык. Когда исчез свет, то для меня это стало толчком: телевизора нет, компьютера нет. Я одеваю на лоб фонарик — и читать", — поделился лайфхаком Дмитрий.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Джоан Роулинг рассказал, что помог британской писательнице написать книги о Гарри Поттере. Также мы писали, что космическое агентство правительства США NASA отреагировало на скандал с украинским писателем Доржем Бату.