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От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

15 марта 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Любимые книги актеров Дизель Шоу
Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Несмотря на развитие цифровой эпохи спрос на книги (печатные и электронные) не уменьшается. Люди по всему миру читают как классику, так и новую литературу. Черпают вдохновение в книгах и знаменитости.

Новини.LIVE расскажет о любимых писателях и их произведениях актеров "Дизель Шоу".

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Егор Крутоголов

Одна из последних книг, которую прочитал художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов — автобиография гонконгского актера Джеки Чана 1998 года, которая написана кинозвездой с помощью Джеффа Янга еще до успеха в ленте "Час пик". Через год было выпущено специальное издание книги, в котором рассказывается о событиях после успеха Чана в фильме.

"Интересная книга об очень нелегкой жизни моего любимого персонажа, актера и человека, который своим трудом, потом, кровью вложил в свой заслуженный памятник. Я знаю, вижу, что многие люди во всем мире его уважают — в Китае, в Америке, потому что он талантливый трудяга и очень творческий. Сколько он вкладывал в свои фильмы. От того мы с таким увлечением их смотрели и можем пересматривать даже сейчас. Поэтому его автобиографию "Я — Джеки Чан" очень рекомендую", рассказал Егор.

Впрочем, своим любимым жанром Крутоголов называет фантастику.

"Я вообще считаю, что наш мир и будущее придумывают фантасты. Потому что у нас нет представления, какое оно будет; возможно, у каждого какое-то свое, если об этом задумываться и рисовать в своей голове. Фантасты — люди, которые пишут книги и отображают в буквах свои картины, свое видение мира. Эти люди не так просты, они важны, и мне интереснее посмотреть в будущее, чем покопаться в прошлом", отметил актер.

Евгений Сморыгин

Актер "Дизель Шоу" активно работает над получением украинского гражданства. Этому помогает и литература. В книжной коллекции Евгения произошло пополнение: ему подарили историю о жизни и творчестве легендарного писателя Григория Сковороды "СковороДАР" Назара Федорака.

"Именно эту книгу я сейчас читаю. Это уникальное юбилейное издание, в котором мне, как обычному человеку, очень интересно узнать жизнь такой фигуры — Григория Сковороды. Там особая деталь — хронологическая таблица и произведения писателя в современном переводе. Мне очень полезно для практики своего украинского", отметил Евгений.

Книга содержит детальную хронологическую таблицу, основательное и страстное художественное жизнеописание, аутентичные по духу и современные по стилю знаменитые "Басни Харьковские" и "Сад Божественных песен" в новых переводах современным украинским языком Наталии Косенко и Назара Федорака. Неповторимую историко-мистическую атмосферу сборника подчеркивают стильные современные рисунки Екатерины Перепелицы.

Дмитрий Танкович

Любимые писатель актера студии Роберт Шекли, Клиффорд Саймак, Рэй Брэдбери. Еще один звездный белорус "Дизель Шоу" предпочитает познавательную литературу.

"Я читаю "Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари и "Фактология" Ганса Рослинга. Люблю фантастику, включаю ее в аудио и засыпаю. Впрочем, не подумайте: предпочитаю бумажные книги — я ортодоксальный человек", — признался Дмитрий.

По словам Танковича, за последние десять лет он читал не так много, но выключение света подтолкнуло его к этому занятию.

"Мне с детства нравилось читать, поэтому я так привык. Когда исчез свет, то для меня это стало толчком: телевизора нет, компьютера нет. Я одеваю на лоб фонарик — и читать", — поделился лайфхаком Дмитрий.

Напомним, ранее мы писали, что бывший муж Джоан Роулинг рассказал, что помог британской писательнице написать книги о Гарри Поттере. Также мы писали, что космическое агентство правительства США NASA отреагировало на скандал с украинским писателем Доржем Бату.

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