Улюблені книжки акторів Дизель Шоу

Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін

Попри розвиток цифрової ери попит на книги (друковані та електронні) не зменшується. Люди по всьому світу читають як класику, так і новітню літературу. Черпають натхнення в книгах і знаменитості.

Новини.LIVE розкаже про улюблених письменників та їхні твори акторів "Дизель Шоу".

Єгор Крутоголов

Одна з останніх книг, яку прочитав художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов — автобіографія гонконзького актора Джекі Чана 1998 року, написана кінозіркою за допомогою Джеффа Янга ще до успіху у стрічці "Година пік". Через рік було випущено спеціальне видання книги, в якому розповідається про події, які сталися після успіху Чана у фільмі.

"Цікава книга про дуже нелегке життя мого улюбленого персонажа, актора й людини, яка своєю працею, потом, кров’ю вклала у свій пам’ятник, який він заслужив. Я знаю, бачу, що багато людей у всьому світі його поважають — у Китаї, в Америці, бо він талановитий трудяга й дуже творчий. Скільки він вкладав у свої фільми. Від того ми з таким захопленням їх дивилися та можемо передивлятися навіть зараз. Тому його автобіографію "Я — Джекі Чан" дуже рекомендую", — розповів Єгор.

Утім, своїм улюбленим жанром Крутоголов називає фантастику.

"Я взагалі вважаю, що наш світ і майбутнє вигадують фантасти. Бо в нас немає уявлення, яке воно буде; можливо, у кожного якесь своє, якщо про це замислюватися і малювати у своїй голові. Фантасти — люди, які пишуть книжки та відображають у літерах свої картини, своє бачення світу. Ці люди не такі прості, вони важливі, і мені цікавіше подивитися в майбутнє, ніж покопатися в минулому", — зауважив актор.

Євген Сморигін

Актор "Дизель Шоу" активно працює над отриманням українського громадянства. В цьому допомагає й література. У книжковій колекції Євгена сталося поповнення: йому подарували історію про життя та творчість легендарного письменника Григорія Сковороди "СковороДАР" Назара Федорака.

"Саме цю книгу я зараз читаю. Це унікальне ювілейне видання, у якому мені, як звичайній людині, дуже цікаво дізнатися про життя такої постаті — Григорія Сковороди. Там особлива деталь — хронологічна таблиця і твори письменника в сучасному перекладі. Мені дуже корисно для практики своєї української", — відзначив Євген.

Книга містить детальну хронологічну таблицю, ґрунтовний і пристрасний художній життєпис, автентичні за духом і сучасні за стилем славнозвісні "Байки Харківські" й "Сад Божественних пісень" у нових перекладах сучасною українською мовою Наталії Косенко та Назара Федорака, а також тематично структуровану добірку афоризмів Григорія Сковороди. Неповторну історико-містичну атмосферу збірки підкреслюють стильні модерні малюнки Катерини Перепелиці.

Дмитро Танкович

Улюблені письменник актора студії — Роберт Шеклі, Кліффорд Саймак, Рей Бредбері. Ще один зірковий білорус "Дизель Шоу" відає перевагу пізнавальній літературі.

"Я читаю "Коротка історія людства" Юваля Ноя Харарі та "Фактологія" Ганса Рослінга. Люблю фантастику, вмикаю її в аудіо та засинаю. Утім, не подумайте: віддаю перевагу паперовим книгам — я ортодоксальна людина", — зізнався Дмитро.

За словами Танковича, за останні десять років він читав не так багато, але вимкнення світла підштовхнули його до цього заняття.

"Мені з дитинства подобалося читати, тому я так звик. Коли зникло світло, то для мене це стало поштовхом: телевізора немає, комп’ютера немає. Я одягаю на лоба ліхтарик — і читати", — поділився лайфхаком Дмитро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексчоловік Джоан Роулінг розповів, що допоміг британській письменниці написати книги про Гаррі Поттера. Також ми писали, що космічне агентство уряду США NASA відреагувало на скандал з українським письменником Доржем Бату.