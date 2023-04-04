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Возобновили съемки первого фильма об украинском IT: команда нашла редкий реквизит

4 апреля 2023 11:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кадр из фильма "Первый код"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Команда фильма о становлении и развитии украинской IT-индустрии "Первый код" возобновила съемки в преддверии премьеры. Причиной стал компьютер 1980-х годов.

Новини.LIVE расскажет подробнее о съемках и проекте.

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"Первый Код" — это история путешествия во времени через интервью с руководителями известнейших IT-компаний, основанных в Украине. Она охватывает период от создания украинскими инженерами первого компьютера и по сей день, когда IT-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне с россией.

В поисках подлинного материала для наполнения и создания абстрактного пространства лаборатории команда собирала информацию из всех доступных ресурсов. Местный инженер Александр рассказал о компьютере, с которым он начинал свой путь программирования в одном из отделов Института металлофизики. Софт не актуален уже более 30 лет, но этот компьютер остался, как дорогая сердцу Александра память.

"С этим компьютером мы нашли машину времени, ведь он работал еще в 1980-х. Во времена Советского Союза, как рассказывали сотрудники лаборатории, на нем программировали. Там стоит программа для программирования конца 1980-х начала 1990-х годов. После распада Союза это все закончилось. На него не устанавливали никакие другие программы. Его просто выключили, как эпоху. И мы его включили и погрузились в атмосферу того времени. Вот в чем его уникальность", — рассказал продюсер фильма Владислав Савченко.

В фильме "Первый код" показана история, берущая начало в 1950-х, от создания украинскими инженерами первого компьютера, и переходит к настоящему. Премьера запланирована на весну этого года. "Первый код" также планируется перевести на несколько языков и представить для стриминга на платформах Netflix, Amazon и Apple TV.

Напомним, ранее мы писали, что победители Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2023" группа TVORCHI представили саундтрек к фильму "Первый код ". Сингл Hidden Code в стиле электропоп о силе IT-войск Украины, приближающих нас к победе.

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