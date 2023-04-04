Відновили зйомки першого фільму про українське IT: команда знайшла рідкісний реквізит

Кадр з фільму "Перший код"

Команда фільму про становлення і розвиток української IT--індустрії "Перший код" відновила зйомки напередодні прем’єри. Причиною став комп'ютер 1980-х років.

Новини.LIVE розкаже детальніше про зйомки та проєкт.

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"Перший Код" — це історія подорожі у часі через інтерв’ю з керівниками найвідоміших IT-компаній, заснованих в Україні. Вона охоплює період від створення українськими інженерами першого комп’ютера і до сьогодення, коли IT-сектор став не лише потужною індустрією, а й важливим фронтом у війні з росією.

У пошуках автентичного матеріалу для наповнення та створення абстрактного простору лабораторії команда збирала інформацію з усіх доступних ресурсів. Місцевий інженер Олександр розповів про комп’ютер, з яким він починав свій шлях програмування в одному з відділів Інституту металофізики. Софт не актуальний вже понад 30 років, а цей комп’ютер лишився, як дорога серцю Олександра пам’ять.

"З цим комп’ютером ми знайшли машину часу, адже він працював ще у 1980-х. За часів Радянського Союзу, як розповідали співробітники лабораторії, на ньому програмували. Там стоїть програма для програмування кінця 1980-х початку 1990-х років. Після розпаду Союзу це все закінчилось. На нього не встановлювали ніякі інші програми. Його просто вимкнули, як епоху. І ми його увімкнули та поринули в атмосферу того часу. Ось в чому його унікальність", — розповів продюсер фільму Владислав Савченко.

У фільмі "Перший код" показано історію, яка бере початок у 1950-х, від створення українськими інженерами першого комп’ютера, й переходить до сьогодення. Прем'єра стрічки запланована навесні цього року. "Перший код" також планують перекласти на декілька мов і представити для стримінгу на платформах Netflix, Amazon та Apple TV.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023" гурт TVORCHI представили саундтрек до фільму "Перший код". Сингл Hidden Code в стилі електропоп про силу IT-військ України, який наближає нас до перемоги.