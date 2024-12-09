Елена Лавренюк шокировала, как проходила кастинг в ВИА Гру — подробности

Известная актриса шокировала, как проходила кастинг в "ВИА Гру"
Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк впервые рассказала, как пыталась попасть в группу "ВИА Гра". Актриса ошеломила предложениями, которые получила от менеджера коллектива.
Об этом знаменитость рассказала в интервью OBOZ.UA.
Елена Лавренюк вспомнила пробы в "ВИА Гру"
В студенческие годы актриса пыталась пройти кастинг в популярную группу. Как вспомнила Елена, менеджер коллектива увидел ее фото и пригласил на пробы в Киев.
"Никогда еще публично об этом не рассказывала. Дело в том, что моя мама — владелица небольшого отеля и ресторана возле Львова. И туда часто селили артистические коллективы. А мама, поскольку очень мной гордилась, развешивала повсюду мои фотографии. И меня увидел один из менеджеров "ВИА Гры". Они как раз искали в группу третью вокалистку, это было, как мне сейчас вспоминается, после того, как вышла песня "Попытка номер пять". Этот менеджер взял мои фотографии, показал Константину Меладзе. И меня пригласили на кастинг в Киев", — рассказала актриса.
В столице девушка была очень удивлена, что ее не пригласили в офис продюсера, а встреча проходила прямо в автомобиле. Более того, менеджер "ВИА Игры" начал делать юной актрисе непристойные предложения.
"Я приехала. Встреча почему-то происходила в машине. Меня спросили, умею ли я танцевать и петь. Ответила, что да. Потом еще были вопросы о том, где учусь. И все. Вечером у меня был поезд обратно домой. Но менеджер намекнул, что мне надо остаться. И спросил — завуалировано, но все было понятно: не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась и помчалась на вокзал", — вспомнила Лавренюк.
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